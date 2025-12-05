Uno de los heridos ha tenido que ser trasladado al Hospital de Getafe

Se investiga la relación con un accidente ocurrido horas después

Dos personas han resultado heridas tras el impacto un turismo contra un camión que transportaba entre 15 y 20 toneladas de cerveza, que ha acabado volcando por la autovía, y saliendo de la vía en el kilómetro 50 de la carretera M-50 en Getafe.

La colisión ha tenido lugar a las 00.30 horas después de que el camión saliera de la vía quedando semivolcado y esparciendo toda la carga. Poco después, el turismo ha impactado con la caja del camión, generando así un corte en toda la carretera.

Las consecuencias del impacto

Un equipo de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha confirmado que el conductor del camión ha sido trasladado al Hospital de Getafe tras sufrir lesiones leves. Por otro lado, el conductor del turismo solo ha requerido tratamiento en el lugar del accidente.

Hasta cuatro dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid han trabajado realizando labores de aseguramiento del vehículo, control de un derrame de combustible y limpieza de vía que ha durado varias horas. Mientras, efectivos de la Guardia Civil, se han encargado de regular el tráfico y los desvíos.

Accidente mortal horas después

Apenas dos horas más tarde, sobre las 2.45 horas, se ha producido otro accidente en la misma vía y tan solo 2 kilómetros, en el PK53, en el término municipal de Fuenlabrada. El suceso ha resultado en el fallecimiento de una persona y se investiga la relación con el accidente anterior, ya que la carretera seguía cortada y los vehículos, con varios camiones en la zona, han tenido que ser desviados.

El accidente se ha producido por alcance, cuando un turismo ha impactado contra un camión que ha frenado bruscamente. El conductor, de 49 años, ha quedado atrapado en el vehículo y solo ha podido certificarse su muerte.