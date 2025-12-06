Una persona muere y otra resulta herida tras una colisión frontal en Alcaucín (Málaga)

El accidente ha tenido lugar este sábado sobre las 08.15 horas en la A-402

MálagaUna persona ha fallecido y otra ha resultado herida tras una colisión frontal entre dos vehículos en el municipio malagueño de Alcaucín, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga.

Los servicios médicos trasladaron al hombre que resultó herido, de 47 años, a un centro sanitario. La otra persona implicada en el accidente quedó atrapada dentro del vehículo, por lo que tuvieron que excarcelar el cuerpo en el lugar del siniestro.

El accidente se produjo este sábado sobre las 08:15 horas en la A-402, en dirección a Vélez-Málaga. El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió el aviso de la colisión y activó de inmediato a los bomberos del CPB, sanitarios y a la Guardia Civil.