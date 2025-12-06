La investigación se centra en conocer y determinar el posible grado de participación de cada uno de ellos

El abuelo de Lucas, el menor de 4 años asesinado en Garrucha: "Si mi hija ha sido la culpable, que lo pague"

La madre de Lucas, el niño de 4 años asesinado en Garrucha (Almería), ha pasado a disposición judicial este sábado. También lo ha hecho su pareja, a quien le constaba una orden de alejamiento sobre ella y el menor, tal y como informa en el vídeo Núria Cabrera.

Ambos llevan detenidos desde el miércoles 3 de diciembre por la noche como presuntos autores del fallecimiento del menor y este sábado han pasado a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Vera, en funciones de guardia.

Ahora la investigación se centra en conocer y determinar el posible grado de participación de cada uno de ellos. Cabe recordar que desde el pasado 20 de octubre él tenía una orden de alejamiento hacia la madre y el niño.

Le encontraron muerto en una playa

El cuerpo sin vida del niño apareció en torno a las 23,30 horas en la caseta de El Cargadero, en una playa situada en el límite con el término municipal de Mojácar, tras la denuncia interpuesta por el padre biológico del niño, quien se encontraba fuera de Almería en el momento de los hechos.

La Guardia Civil se movilizó junto con los cuerpos de Policía Local y Protección Civil tras el aviso recibido minutos después de las 20,00 horas por parte del servicio de emergencias 112, al que se le trasladaba una alerta por un menor de cuatro años que "se había desmayado en la playa", que "había perdido el conocimiento" y "se encontraba inconsciente", según Protección Civil.

Los allegados del menor también realizaron un llamamiento a través de las redes sociales en el que solicitaban la colaboración ciudadana para localizar al niño, quien conforme a la información que tenían en ese momento, había pasado la tarde en la playa junto a su madre. Otros avisaban de que la mujer habría enviado mensajes "escalofriantes" a la familia paterna.

Así, los investigadores pudieron finalmente localizar el cuerpo del pequeño en el interior de la instalación, por lo que se activó el protocolo judicial para el levantamiento del cadáver.

La autopsia preliminar del cadáver realizada en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería muestra que el niño presenta signos de violencia física y sexual.

La labor policial trata además de esclarecer si el niño habría sido trasladado hasta el punto donde fue encontrado tras su muerte en otro lugar.