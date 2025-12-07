Rocío Amaro 07 DIC 2025 - 19:00h.

Los mayores de la Residencia Sagrada Familia, en Arjonilla (Jaén), recrean un fragmento de la canción "Voy a pasármelo bien" de Hombres G en un divertido videoclip

El centro apuesta por actividades creativas y terapéuticas para promover bienestar emocional, movimiento y conexión entre residentes y profesionales

JaénEn la Residencia de Mayores de la Sagrada Familia de Arjonilla, en Jaén, la música entra cada mañana por la ventana para despertar sonrisas, bailes y algún que otro salto mortal. Tanto es así que el centro se ha convertido en el plató improvisado del rodaje de un video musical. Los protagonistas del mismo no son cantantes ni bailarines profesionales, son nada más y nada menos, que los abuelos residentes, que se han lanzado a recrear las escena del icónico tema de Hombres G, "Voy a pasármelo bien", en un videoclip que ha llenado de ternura y alegría las redes sociales.

"Hoy me he levantado dando un salto mortal…", canta la canción, y así lo hicieron estos mayores. Dos de ellos saltaron al aire, como indica la letra; otras dos movieron huevos en la sartén; y una abuela se metió en la ducha mientras otra jugaba con el gel. Todo con un entusiasmo contagioso y unas risas con las que han demostrado que la edad no es un límite para divertirse.

El centro, que pertenece a la red Novocare, ha querido con esta iniciativa transformar una sesión diaria en algo mucho más especial y divertido: "entre terapia, música y muchas sonrisas hemos convertido la sesión de hoy en un auténtico momentazo al ritmo de Hombres G", explican desde la residencia. Porque en realidad, la actividad no busca solo entretener, sino, en el fondo, lo que está haciendo es activar, motivar y fortalecer la conexión entre los profesionales del centro y los residentes.

Centros que quieren cuidar con el alma

En los centros Novocare destacan que sus residencias no se limitan a cuidar: "cada gesto importa, cada sonrisa, cada palabra, y cada cuidado" escriben. "Llevamos la calidez y profesionalidad a todos los aspectos de nuestras residencias para personas mayores. Porque puede que olvides lo que alguien te dijo, pero nunca olvidarás cómo te hizo sentir". Y este videoclip es un ejemplo perfecto de cómo se vive esa filosofía.

La publicación ha despertado una cálida reacción en redes sociales, donde familiares y vecinos han dejado comentarios valorando la acción de los profesionale responsables del entrañable videoclip: "qué video más bonito y qué guapa está mi madre en el baño, sois geniales", escribió una usuaria. Otros han querido valorar la vitalidad que transmiten los mayores: "me encanta ver estos vídeos, ver gente que los hace sentir así de bien y vivos", y "esa juventud que hay por dentro, que no se acabe". También de pueden leer mensajes de reconocimiento al equipo: "qué bien se les ve, como cuidadora de mayores, es un orgullo ver el buen trabajo que hacéis".

Este tipo de actividades son habituales en la red Novocare, donde la creatividad y la diversión forman parte de la rutina. Bailes, juegos y vídeos permiten que los mayores participen, disfruten y se sientan activos, manteniendo su bienestar físico y emocional, mientras fortalecen los lazos con los profesionales y entre ellos mismos. Entre saltos, huevos en la sartén y duchas improvisadas, los mayores de Arjonilla han demostrado que la alegría no tiene edad.