Redacción Andalucía 07 DIC 2025 - 11:44h.

Otras cuatro personas han fallecido en accidente de tráfico en las últimas horas en Sevilla y Málaga

JaénDos personas han fallecido tras impactar violentamente contra un olivo cuando circulaban con su turismo en el término municipal de Porcuna, Jaén.

El trágico accidente se produjo a la altura del kilómetro 32 de la carretera A-306, sentido Lopera.

Según ha informado 112 Andalucía, el centro coordinador de emergencias recibió varias llamadas, cerca de las 21:45 horas del sábado, alertando de que un vehículo se había salido de la vía y había chocado contra un árbol.

Dos hombres de 55 y 57 años

Los servicios sanitarios confirmaron a su llegada al lugar del siniestro, el fallecimiento de dos hombres de 55 y 57 años.

Los Bomberos de Andújar tuvieron que excarcelar y extraer los cuerpos de los fallecidos.

Dos fallecidos en Ronda y Marbella

A estas dos víctimas mortales en Jaén hay que sumar, en las últimas horas, otros cuatros fallecidos: dos en Marbella y Ronda, y otros dos en Estepa, Sevilla.

En Marbella, a las 1:36 horas de la madrugada de este domingo, un joven de 30 años ha muerto tras chocar contra una palmera en la Avenida Ramón y Cajal, cuando circulaba en moto.

A las 3:01 horas, en una salida de vía en la carretera A-7377 en el término municipal de Ronda, ha muerto una persona y otras 3 han resultado heridas graves.

Accidente múltiple en la A-92

Por otro lado, en Sevilla, otras dos personas han muerto en una colisión múltiple en la autovía A-92 en el kilómetro 109, a las 23:51 horas. Cuatro personas han sido evacuadas al hospital de La Merced de Osuna.