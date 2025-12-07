La mujer, de 30 años, presentaba signos de violencia por uso de arma blanca

SevillaLa Guardia Civil ha detenido en la noche de este sábado a un hombre tras el hallazgo del cadáver de una mujer en una vivienda de la localidad sevillana de El Viso del Alcor, en la que se había declarado un incendio, un suceso que se investiga como un nuevo posible asesinato machista.

Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, la mujer, de 30 años, presentaba signos de violencia por uso de arma blanca.

El detenido estaba inscrito en el sistema Viogen

Tras el aviso por el incendio en una vivienda de El Viso del Alcor, agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta ese lugar y encontraron el cadáver de la mujer con signos de violencia, aunque será la autopsia y la investigación las que determinen si la muerte fue anterior o posterior al incendio.

No obstante, según el subdelegado, la Guardia Civil lo investiga como un posible asesinato machista, ya que el detenido podría haber mantenido algún tipo de relación sentimental con la mujer.

Ella no se encontraba inscrita en el sistema Viogen de protección de las víctimas de violencia de género, pero el detenido sí lo estaba fruto de una relación anterior con otra mujer.

El subdelegado del Gobierno ha hecho un llamamiento para que "cualquier mujer que se sienta mínimamente amenazada o cualquier persona de su entorno acuda y formule las denuncias pertinentes ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

El Viso decreta tres días de luto y convoca un minuto de silencio

El Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla) ha decretado tres días de luto y ha convocado un minuto de silencio a las 12.00 horas de este domingo 7 de diciembre tras el posible crimen machista que ha costado la vida a una mujer de 35 años en una vivienda del municipio.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el Ayuntamiento de El Viso del Alcor traslada su "pésame, apoyo y respeto a la familia y allegados" de la víctima "en estos momentos tan dolorosos" y anuncia que se declara tres días de luto oficial, durante los que las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales, además de suspender el concurso de Hogueritas previsto este domingo.

Tras expresar su "firme condena" ante estos hechos y comunicar que "permanece a disposición de las autoridades competentes durante el desarrollo de la investigación", el Ayuntamiento de El Viso ha convocado a la ciudadanía a guardar un minuto de silencio a las 12.00 horas de este domingo en la puerta del consistorio en memoria de la víctima

Ayuda contra la violencia machista

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

También la línea 900 100 114, especializada en atención de todo tipo de violencia de género, recoge llamadas 24 horas, los 365 días del año, es gratuita e irrastreable en la factura telefónica.