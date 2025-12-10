Bomberos de Huelva han rescatado a tres personas de una misma familia atrapados por las lluvias en una carretera de Huelva

Bomberos del Consorcio Provincial de Huelva han rescatado este miércoles a tres personas de una misma familia que se habían subido al techo de su vehículo 4x4 al quedar este atrapado por las lluvias en un camino junto a la A-492.

Según ha informado el Consorcio, el aviso se produjo a las 14:55 horas y en el mismo se localizaba el vehículo en el kilómetro 4 de la citada vía.

Hasta el lugar se desplazaron ocho efectivos, pertenecientes a los parques de Punta Umbría y San Juan del Puerto, con el apoyo de cuatro vehículos de intervención que "en poco más de media hora" daban por finalizada la actuación, encontrándose los rescatados en perfecto estado.

Aviso naranja por lluvias en toda la provincia de Huelva

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado el aviso naranja por lluvias a toda la provincia de Huelva hasta las 21:00 horas por precipitaciones acumuladas de hasta 90 litros/m2 en 12 horas. Según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), también se mantiene activo en la provincia un aviso amarillo por lluvias de hasta 25 litros/m2 en una hora.

Se mantiene activo desde las 14:00 horas el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) en fase de preemergencia, situación operativa 0, cuando la Aemet elevó el aviso por riesgo de lluvias a naranja en la comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, al esperarse precipitaciones acumuladas que pueden alcanzar los 80 litros por metro cuadrado.