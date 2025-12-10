Andalucía y Galicia, con avisos por lluvia y olas, mientras que Lleida y Teruel tendrán mínimas de hasta 2ºC

Cuatro provincias de Andalucía y Galicia tienen avisos por lluvia y olas; habrá temperaturas mínimas que llegarán a 2ºC en Lleida y Teruel

Galicia, Asturias y Cantabria registraron el martes fuertes rachas de viento

Lluvia y olas activan este miércoles los avisos en cuatro provincias de Andalucía y Galicia, con temperaturas mínimas que llegarán a 2ºC en Lleida y Teruel, según la predición de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, con avisos por oleaje estarán A Coruña, Lugo y Pontevedra, con mar combinada del oeste de 4 a 5 metros (principalmente mar de fondo), mientras que los avisos por lluvia se darán en Huelva, con precipitaciones acumuladas de más de 15 litros por metro cuadrado (l/m2).

Predominio de cielos nubosos o cubiertos en la Península

La AEMET prevé para este miércoles que un frente deje predominio de cielos nubosos o cubiertos en la Península, aunque tenderán a abrirse claros en el extremo noroeste a lo largo del día, sin llegar a afectar a la fachada oriental ni a Baleares, donde predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos nubosos.

También se darán precipitaciones en amplias zonas de la Península, que tenderán a menos a lo largo del día y serán de carácter ocasional y disperso en el extremo noroeste, sin esperar que alcancen al tercio oriental ni a Baleares. El cuadrante suroeste recibirá los mayores acumulados, con probabilidad de ser fuertes en Huelva, sin que se descarte que sean persistentes. También podrían ser localmente fuertes en áreas aledañas o persistentes en el oeste del Sistema Central.

Mientras, en Canarias, la cola del frente dejará cielos nubosos o cubiertos con lluvias débiles en las vertientes norte y este de las islas y que también serán posibles de forma ocasional en el resto, con tendencia a cesar y abrirse claros. Además, serán probables los bancos de niebla matinales dispersos en el extremo noroeste peninsular, bajo Ebro, entornos de montaña y en Baleares.

Las máximas, las mínimas y las condiciones del viento

En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en descenso en Canarias y en la mayor parte de la Península, así como de forma localmente notable en zonas de la meseta sur y del interior de Andalucía. En Baleares, se esperan pocos cambios, así como algunos aumentos en litorales y depresiones del nordeste peninsular, sur de Galicia y oeste de Castilla y León.

Respecto a las mínimas, descenderán en el Cantábrico, cuadrante noroeste peninsular y Ampurdán, con pocos cambios en las islas y predominio de aumentos en el resto, que serán más acusados en el Ebro y depresiones de la vertiente atlántica sur. Asimismo, se darán heladas débiles en el Pirineo.

El viento soplará flojo en la Península y Baleares, con algún intervalo moderado en litorales e islas. Así, se prevé un predominio de las componentes sur y oeste al principio, que tenderá a rolar a componente este a lo largo del día. En Canarias, se espera viento flojo del oeste, que tenderá a norte moderado.