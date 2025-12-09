Las fuertes rachas de viento han dejado escenas en el norte de España como el derrumbe de acantilados y cierre de mercados

Galicia, Asturias y Cantabria, en alerta naranja por fuertes rachas de viento: superarán los 100 km/h

El fuerte viento está siendo el protagonista del día en el norte de España y nos deja imágenes como la maniobra que ha tenido que realizar el piloto de un avión procedente de París en el aeropuerto de Bilbao. Las rachas de viento han superado los 100 km/h que dejan también incidencias en Galicia, donde las olas en la costa han superado los cinco metros de altura.

Frente al mar embravecido en Valdovinho, el temporal nos sorprende. Con el derrumbe de un acantilado: "Es una zona muy inestable, la roca está muy degradada", un fenómeno que evidencia una realidad, "que los acantilados están débiles".

Y que cobra, si cabe, mayor importancia en temporales donde la fuerza de las olas obligan a extremar toda precaución: "Lo que hay que hacer es caso a las autoridades que ponen las bandas ahí para que no pases a las zonas peligrosas"

Cierran mercados navideños por seguridad

En Galicia, las rachas de viento han superado los 100 km/h: "Una pasada, mucho aire". Obligando a cerrar mercadillos navideños como este de Vigo: "Pueden caer ramos y cosas de estas por seguridad"

Ante la tristeza de los dueños de sus puestos "Es una pena no poder pues atender a esta gente que viene con tanta ilusión". Quienes pasean por las calles de Barakaldo en el País Vasco, también presencian las consecuencias de esta borrasca que trae consigo mucho viento que por fin y muy poco a poco va desapareciendo del norte tras una jornada de mucha intensidad.