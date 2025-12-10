Logo de telecincotelecinco
Ingresada en la UCI una mujer de unos treinta años tras sufrir una descarga eléctrica en el spa de un hotel del centro de Granada

EuropaPress_7107394_ambulancia_centro_emergencias_sanitarias_061_imagen_archivo
Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. Informativos Telecinco
Una mujer de unos treinta años permanece ingresada en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital de Granada tras sufrir un accidente en el spa de un hotel de la capital, al parecer por una posible descarga o electrocución al pulsar un botón.

Según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 de Andalucía, una llamada alertó del incidente pasadas las 12:30 horas de este miércoles, el alertante explicó que una mujer joven se había desvanecido después de pulsar un botón para activar burbujas en el spa de un hotel ubicado en la calle San Antón, en pleno centro de Granada.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios del 061, que trasladaron a la víctima a un centro hospitalario, donde permanece ingresada en la UCI.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y mantiene agentes desplegados tanto en el hotel, hasta que se garantice la seguridad de las instalaciones, como en el centro hospitalario, según las mismas fuentes.

