La ausencia de personal de conserjería obliga a directivos y docentes de un instituto sevillano a encargarse de la recepción, gestión de accesos y otras tareas esenciales

La Delegación de Educación recuerda que los conserjes dependen de Función Pública, que ya ha solicitado cubrir temporalmente las vacantes por incapacidad de los titulares

SevillaEl equipo directivo y el personal docente del IES Julio Verne, situado en la barriada sevillana de Pino Montano, se han visto obligados a desempeñar funciones propias de conserjería ante la ausencia de personal para cubrir estas plazas en el centro. La situación, que se mantiene desde hace meses, ha sido denunciada por el AMPA Nautilus, que ha alertado de las dificultades que esto genera para el correcto funcionamiento del instituto.

En un comunicado, el AMPA ha explicado que, pese a las solicitudes formales y reiteradas de la dirección y de la asociación de familias para que la Delegación Territorial de Educación cubriera urgentemente las vacantes de conserjería, "no se han concedido ni autorizado las sustituciones, dando lugar a una situación insostenible".

El instituto cuenta con tres plazas de conserje. Una de ellas se encuentra de baja de larga duración, otra ha sido desplazada a otro centro educativo y la tercera requiere ausentarse temporalmente por motivos personales. Esta combinación de ausencias ha dejado la conserjería sin personal, por lo que los docentes y la dirección han tenido que encargarse de la recepción, la gestión de accesos al edificio y otras funciones esenciales del puesto. Estas tareas, subraya el AMPA, restan tiempo a los profesores y al equipo directivo para realizar sus funciones habituales.

El AMPA Nautilus ha insistido en la necesidad de que la Delegación actúe con urgencia para cubrir las vacantes y garantizar que la actividad docente pueda desarrollarse con normalidad. Asimismo, la asociación ha advertido que estudiará otras medidas si la situación se prolonga, aunque no ha especificado cuáles.

La respuesta de la Junta de Andalucía

Por su parte, desde la Delegación Territorial de Educación han explicado que los conserjes son personal laboral adscrito a Función Pública y dependen de la Consejería de Justicia, no de Educación. La cobertura de las vacantes, indican, ya se ha solicitado a Función Pública, y dos de los tres conserjes estarán incorporados el próximo lunes.

Por su parte, el tercer trabajador permanece de baja por motivos médicos. La Delegación aclara además que los procedimientos para cubrir estas plazas son diferentes de los que se aplican a la sustitución de personal docente.

La situación en el IES Julio Verne ha generado gran preocupación entre las familias del centro, que consideran que la falta de personal afecta al normal desarrollo de la actividad educativa y obliga al profesorado a asumir responsabilidades ajenas a su labor principal.