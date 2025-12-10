Rocío Amaro 10 DIC 2025 - 16:29h.

Una vecina de Maracena entrega una cartera con 218 euros y toda la documentación personal a la Policía Local, que logra localizar al propietario

GranadaUna nueva historia con final feliz se ha producido en Maracena, en la provincia de Granada. Una vecina del municipio ha entregado en las dependencias de la Policía Local una cartera que contenía 218 euros en efectivo y toda la documentación personal de la persona despistada. Gracias a la colaboración de los agentes locales y de la Policía Local de Jaén, los responsables lograron localizar al propietario, un vecino de esta provincia, que pudo recuperar su monedero intacto.

La Policía Local de Maracena ha destacado en sus redes sociales la honradez de la mujer que encontró la cartera y la entregó, subrayando que este gesto, además de evitar la considerable pérdida económica, también le ha ahorrado a su dueño los trámites administrativos derivados de la pérdida de documentación personal. Se da la circunstancia de que, según han indicado los agentes en el mensaje que han difundido, se trata de la tercera ocasión en apenas unas semanas en la que se da un hecho similar, en el que objetos extraviados con dinero regresan a sus dueños gracias a la colaboración ciudadana.

"Lo más importante es el gesto de integridad y honestidad de la persona que ha entregado la cartera. Un diez para ti", escribieron los agentes en sus redes sociales, resaltando el valor y la generosidad del acto. En la publicación también han agradecido la labor de la Policía Local de Jaén, que colaboró activamente en la localización del propietario y en la entrega del monedero.

Un caso idéntico días atrás

Este caso se produce pocos días después de un hecho prácticamente idéntico en la misma localidad. En aquella ocasión, un vecino de Maracena entregó en la Policía Local un monedero que contenía más de 500 euros, documentación personal y varios décimos de la Lotería de Navidad. La cartera también fue devuelta a su propietaria, que no residía en la localidad, gracias a la rápida actuación de los agentes.

La Policía Local de Maracena resaltó entonces en sus redes sociales la importancia de la colaboración ciudadana y la buena voluntad de quienes encuentran objetos perdidos. "Casi todos los días entran objetos perdidos en nuestras dependencias. Menuda irritación la de esta mujer al ver que ha perdido su monedero con una importante cantidad de dinero", escribieron en tono cercano, recordando la sensación de alivio que supone recuperar lo perdido, especialmente en fechas cercanas a la Navidad.

Los comentarios de los usuarios en la publicación de Facebook no se han hecho esperar y se cuentan ya por decenas. "A esa gente tan maravillosa que entregan las carteras intactas, que la vida os premie por ser personas con tan buenos valores", escribió uno. Otro añadió: "Siempre hay que ser honesto y empático. Lo que no es tuyo, hay que devolverlo". Otros compartieron experiencias personales similares, relatando cómo habían encontrado carteras con dinero y logrado localizar a los propietarios, y destacando la honradez como un valor esencial.

Ciudadanos despistados en otros lugares

Los de Maracena no son casos excepcionales. En un pasado reciente, se han registrado numerosos hechos similares en Andalucía y en otras provincias españolas. De hecho, hace aproximadamente un año, unos adolescentes en Sevilla encontraron una cartera con 3.000 euros y varios décimos de Lotería de Navidad, y se encargaron de entregarla a la Policía tras contactar con el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En otra ocasión, una turista austriaca que visitaba Jerez de la Frontera, en Cádiz, perdió una mochila con más de 2.700 euros y toda la documentación personal, que fue recuperada gracias a la honradez de una ciudadana que la entregó de inmediato a la Policía Local. Confiar en la honestidad de la gente está bien, no descuidar las pertenecías, mejor.