El delegado del Gobierno en Andalucía explica que analizan si hubo algún error en la cadena de custodia de los intereses del niño

La abogada de la madre del niño asesinado en Almería dice que su clienta niega haber participado en los hechos

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha explicado que se van a revisar las denuncias y las actuaciones relacionadas con el niño de cuatro años asesinado en Garrucha, Almería, para dirimir si existió alguna "laguna" con la que fallara su protección. Eso es lo que dice el abuelo de Lucca, personado como acusación particular, que no descarta que haya más responsables de su trágica muerte.

A preguntas de los periodistas durante un acto en Granada, Fernández ha vuelto a lamentar la trágica muerte de Lucas y ha recalcado que la situación intrafamiliar del menor estaba antes de su asesinato bajo el amparo judicial.

Ha recordado que tras una denuncia presentada por la madre en octubre, que conllevó un juicio rápido, una condena por violencia de género contra el supuesto asesino y una orden de alejamiento, se abrió ese "paraguas" judicial.

"Vamos a revisar todo lo que tiene que ver con el menor y si hay cualquier laguna o cuestión que no se ha ajustado al cien por cien para velar por él, se mirará para evitar cualquier otra situación similar", ha adelantado Fernández, quien ha explicado que si se detecta que algo falló se tomarán las medidas necesarias

El delegado del Gobierno en Andalucía ha detallado que la causa ha vuelto a sede judicial donde se instruye con atestado de la Guardia Civil, lo que permitirá conocer si se produjo algún error en la cadena de custodia de los intereses del menor.

El objetivo es conocer si se produjo alguna situación "anómala o negligente" en la gestión de la denuncia previa para, en ese caso, activar el procedimiento oportuno.

Ha añadido que corresponde a la autoridad judicial decidir si alguna de las administraciones tiene que mejorar la actuación que hizo o determinar si se generó en algún momento "desamparo" del menor asesinado.

La madre niega la participación en los hechos

La abogada de Bárbara, la madre de Lucca, ha asegurado que su defendida "niega que fuese partícipe" en los hechos investigados. Hasta ahora la mujer, en prisión preventiva sin fianza, se ha negado a declarar ante la Guardia Civil y ante el juez de guardia.

María del Mar Viñero ha explicado que, al no haber declarado su clienta, no puede adelantar el contenido de las conversaciones personales mantenidas con ella tanto en dependencias policiales como el día en que fue puesta a disposición judicial, "ni inculpándose, ni exculpándose".

Viñero, en una entrevista en Canal Sur TV, recogida por Europa Press, ha sido preguntada por los mensajes de audio que han trascendido públicamente y en los que Bárbara se dirigía a su padre y a su pareja sentimental.

La letrada ha explicado que el atestado entregado el pasado sábado al juzgado "no contiene todavía esos mensajes" y que la defensa no ha tenido acceso oficial a ellos. "No sabemos realmente la veracidad de esos mensajes", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que su clienta "tiene una explicación" sobre su envío, que trasladará cuando sea llamada a declarar.

La madre de Luca está acusada de asesinato y maltrato continuado, como su pareja, que suma la acusación de violación del menor.

¿Podría haber más responsables de la muerte de Lucca?

El abogado del abuelo de Lucca, José Luis Martínez, ha explicado que su cliente quiere saber si se podrían extender las responsabilidades por la muerte del pequeño. "Que se deje investigar a fondo y si hay algún responsable más, que se detenga y si tiene que ingresar en prisión que ingrese. La participación de otras personas no se descarta. Tenemos una investigación que es secreta". Son las palabras de José Luis Martínez, e una entrevista esta semana en el programa Hoy por Hoy Levante.

"A esta acusación particular le gustaría llamar a todas esas personas que han visto cosas para que se animen a testificar y a aportar su testimonio, que siempre es fundamental para esclarecer aún más esta causa", ha señalado en la entrevista a dicho medio.

"Ahora mismo la familia quiere conocer la verdad, saber quienes son los autores y que caiga quien tenga que caer con la máxima pena que establece el Código Penal por estos hechos", ha señalado el letrado.