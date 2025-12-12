Investigan al encargado de un restaurante de Málaga por presunto acoso y agresión sexual a una trabajadora

Redacción Andalucía Europa Press 12 DIC 2025 - 13:27h.

El hombre fue detenido el 9 de diciembre y quedó en libertad provisional tras pasar a disposición judicial

La víctima denunció meses de comentarios, proposiciones y acercamientos no consentidos por parte de su superior

Compartir







MálagaUn hombre encargado de un restaurante en Málaga está siendo investigado como presunto autor de un delito de acoso y agresión sexual a una trabajadora del mismo establecimiento. Fuentes policiales han confirmado que el investigado fue detenido el pasado 9 de diciembre por su implicación en estos hechos, tras la denuncia presentada por la empleada en los juzgados de la capital.

Tras su arresto, el hombre pasó ese mismo día a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga. Según han indicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez acordó su puesta en libertad provisional y sin medidas cautelares.

PUEDE INTERESARTE Detenido un hombre en Linares por abusar de una niña de 8 años en repetidas ocasiones: la madre prostituía a la menor

La causa fue remitida posteriormente al Juzgado de Instrucción número 5, que era el que llevaba inicialmente el procedimiento.

El detenido hacía a la empleada propuestas de índole sexual

Las fuentes policiales consultadas han señalado que el investigado habría aprovechado su posición de superioridad laboral para realizar a la víctima insinuaciones y proposiciones de índole sexual. A estos comportamientos se suman aproximaciones físicas por la espalda y roces que, de acuerdo con la denuncia, no habrían sido consentidos por la trabajadora.

Las indagaciones policiales se activaron tras la denuncia presentada en los juzgados, donde la trabajadora relató que el hombre presuntamente llevaba meses dirigiéndole comentarios y propuestas de carácter sexual.

PUEDE INTERESARTE Hospitalizada grave tras ser agredida por su expareja: la Policía busca al hombre del que tenía una orden de alejamiento

Según la información adelantada por el diario SUR, estos comportamientos se habrían prolongado en el tiempo y se enmarcan dentro de un posible abuso de su posición jerárquica en el restaurante.

La investigación continúa abierta para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal del investigado.