Redacción Andalucía Agencia EFE 13 DIC 2025 - 15:38h.

Los arrestados procesaban la droga pura al mezclarla con otros químicos y también fabricaban 'tusi'

En el operativo se intervinieron 30 kilos de cocaína rosa, que se mueve habitualmente en entornos de ocio

Compartir







AlmeríaTres personas que han sido detenidas por la Policía Nacional tenían un laboratorio de cocaína rosa oculto en un inmueble de la localidad de Sorbas (Almería), según ha informado este 13 de diciembre el Cuerpo.

En un breve comunicado, los agentes han dado los detalles de la llamada 'Operación Segundo'. Las instalaciones clandestinas servían a los arrestados para procesar la droga en su estado puro, al mezclarla con otras sustancias químicas.

PUEDE INTERESARTE Desmantelado en Cáceres un laboratorio que distribuía cocaína camuflada en botes de pintura

Así conseguían aumentar su volumen y valor en el mercado negro. También fabricaban el popularmente conocido como 'tusi', un psicoactivo que se mueve de forma habitual en determinados entornos de ocio, han recordado.

Prensa, envasadoras y moldes

La actuación policial conjunta con efectivos de Murcia descubrió que en el interior de un edificio había variedad de maquinaria industrial con la que producían las drogas sintéticas para su posterior distribución a gran escala.

Entre el material hallado en la inspección, los agentes destacan una prensa hidráulica, envasadoras al vacío, moldes con sellos de "marca" y otros útiles tanto para cortar como pesar las dosis de estupefacientes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Igualmente, se desarrolló un segundo registro en el municipio almeriense. En total, intervinieron 30 kilos de cocaína, uno de 'tusi' ya listo para su venta a clientes y otros 22,5 de ketamina, lidocaína y codeína.

Los detenidos, uno de ellos en la Región de Murcia, tenían 340 gramos de marihuana y otros 230 de hachís, además. Pasaron a disposición judicial, acusados de un presunto delito contra la salud pública.