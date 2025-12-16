Rocío Amaro 16 DIC 2025 - 07:00h.

La pequeña, ingresada en aislamiento, ha recibido la noticia de que su trasplante de médula se realizará el 18 de diciembre, el Día de la Esperanza, mientras sigue afrontando el proceso cantando villancicos desde su habitación del hospital

Victoria Esperanza, la niña con leucemia que ha movilizado a toda Andalucía, lo ha conseguido: "Tenemos donante"

SevillaHay noticias que llegan cuando más se necesitan. Y esta lo ha hecho en uno de los momentos más simbólicos y emocionantes para la familia de Victoria Esperanza. La pequeña sevillana, de seis años, será trasplantada de médula el próximo 18 de diciembre, una fecha marcada en rojo en el calendario y que, para ellos (como para muchos), no es un día cualquiera, es el Día de la Esperanza.

La confirmación ha llegado en plena conversación de este medio con su madre, Mar. Desde el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla contaba cómo estaban viviendo estos días previos a la Navidad desde una habitación de aislamiento. Minutos después, el teléfono ha sonado con la llamada que lo ha cambiado todo. "Te puedes imaginar cómo estoy", ha reconocido emocionada tras conocer la fecha definitiva del trasplante.

Para Mar, no ha sido una casualidad. Así lo ha expresado en un mensaje cargado de fe y agradecimiento: "El año tiene 365 días y diciembre tiene 31. Os pedí una señal de que estabais con nosotras y una vez más, nos ha llegado. Gracias Madre por haber hecho que el 18 sea el día elegido para el trasplante. No podíamos tener mejor día, el día de la Esperanza”. Desde ahora, ha asegurado, el 18 de diciembre será para siempre el "cumplevida" de Victoria.

Villancicos tras el cristal del aislamiento

Mientras llega ese día, Victoria ha seguido afrontando el proceso con una fortaleza que ha vuelto a emocionar a miles de personas. Esta misma mañana, su madre ha compartido un vídeo especialmente conmovedor. Un coro de campanilleros ha acudido al hospital para cantarle villancicos desde el exterior. La niña los ha escuchado desde su habitación de aislamiento, separada por un cristal que la mantiene protegida, pero sin romper el vínculo con la vida que sigue al otro lado.

En las imágenes, se escucha a Victoria preguntar a su madre: "¿Por qué lloras?". Y es que Mar graba el momento sin poder contener la emoción. Llora al verla resistir, al comprobar cómo su hija atraviesa uno de los tramos más duros del camino sin perder la sonrisa ni las ganas de cantar.

En ese mismo cristal que separa la vida real de la vida aislada de todo peligro, Victoria ha dejado escrito un mensaje las personas a las que más echa de menos: "Abuela, abuelo, estáis en mi corazón, os amo".

Quimio, música y alegría en aislamiento

Hace tan solo unos días, Mar ya había mostrado cómo la pequeña estaba afrontando la quimioterapia previa al trasplante. "Hay varias formas de recibir la quimio… A Victoria le gusta recibirla cantando y bailando. Porque a la vida hay que ponerle música y alegría", ha contado. Viéndola se entiende que su villancico favorito estos días ha sido "Palillos y Panderos" de Niña Pastori, porque lo canta y lo baila con todo el poderío, el arte y la ilusión que le transmiten cada día tras la ventana.

Lleva casi una semana en aislamiento. Desde entonces, ha recibido una dosis de quimioterapia especialmente fuerte para dejar su cuerpo lo más "limpio" posible antes del trasplante. Pero a pesar de todo, entre tratamiento y tratamiento, madre e hija han encontrado un momento para decorar su habitación. "Hemos estado tan entretenidas terminando nuestra decoración que se me olvidó avisar", escribía Mar al compartir el resultado de esos primeros días de aislamiento.

La esperanza ya tiene fecha

Después de meses de lucha, de una recaída que obligó a reiniciar la carrera contrarreloj y de una movilización solidaria que ha traspasado fronteras, el trasplante de médula ya no es una espera indefinida. Tiene fecha, tiene significado y tiene nombre.

El 18 de diciembre, Victoria Esperanza se enfrentará a uno de los días más importantes de su vida. Y esta vez, como tantas otras, lo hará rodeada de fe, de música, de amor… y de toda la gente que ha decidido caminar con ella.