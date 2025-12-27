El suceso se ha producido sobre las 14.15 horas en la Alameda de Colón de la capital malagueña

MálagaTres personas han resultado heridas al ser atropelladas en el centro de Málaga tras la colisión entre dos vehículos, han informado a EFE fuentes de Policía Local y de Emergencias 112.

El suceso se ha producido sobre las 14.15 horas en la Alameda de Colón de la capital malagueña y los atropellados han sido atendidos y trasladados a un centro hospitalario por parte de los servicios sanitarios del 061.

Investigan las causas del accidente

Aunque no hay confirmación oficial del estado de los heridos, fuentes del operativo han indicado que al parecer no se teme por la vida de ninguno de ellos.

El grupo de Accidentes y Atestados de la Policía Local se ha hecho cargo de la investigación de las causas del accidente, en el que uno de los vehículos también ha terminado chocando contra una palmera.

Varias dotaciones de bomberos también han acudido al lugar del accidente, donde han realizado labores de prevención.