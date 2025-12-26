Jorge Bergantiños 26 DIC 2025 - 14:58h.

La Audiencia de Lugo ha desestimado el recurso del conductor, al que se le retira el carnet y tendrá que pagar una multa de 900 euros

Los hechos se produjeron en marzo de 2022, cuando el hombre tuvo una salida de vía y tres horas después dio 0,60

Lourenzá, LugoLa Audiencia Provincial de Lugo ha ratificado la condena a un conductor impuesta en primera instancia por el Juzgado de lo Penal 1 lucense, por un delito contra la seguridad vial. La Sala ha desestimado el recurso interpuesto por el varón, que se enfrenta a una multa de 900 euros y la pérdida del carnet de conducir durante un año.

Los detalles anteriores coinciden con una multitud de casos que se producen desgraciadamente cada día en las carreteras de nuestro país. Lo insólito de este episodio son las alegaciones del conductor para evitar la condena, algo que finalmente no le ha servido para escabullirse de sus actos.

Los hechos probados en la sentencia certifican que el 24 de marzo, sobre las 23:55 horas en la carretera LU-132 en sentido Lourenzá, el acusado, “tras haber ingerido bebidas alcohólicas que le incapacitaban para la conducción”, perdió el control del vehículo que conducía, invadiendo el carril contrario. Tras intentar volver a la trayectoria correcta, se salió de la vía por el otro margen chocando contra un talud rocoso y golpeando una señal vertical.

Los agentes de la Guardia Civil desplazados hasta ese punto kilométrico le realizaron el pertinente control de alcoholemia en dos ocasiones, una a las 2:48 horas en la que el aparato certificó 0,60 como tasa y otra a las 3:07, con 0,57 como resultado, duplicando ampliamente lo permitido. Además certificaron que el Peugeot en el que viajaba, era propiedad de su padre.

La magistrada no otorgó credibilidad al testimonio del accidentado

La defensa pedía la libre absolución de su cliente por “una infracción del principio de presunción de inocencia, error en la valoración de la prueba y quebrantamiento del principio acusatorio.” La Fiscalía también se opuso ante este recurso del acusado.

El individuo alegó que “tomó unas cervezas antes del accidente” y que posteriormente “ingirió alcohol al esperar más de tres horas por los agentes” mientras no llegaban a la zona. Manifestó que bebió junto a otra tercera persona, que no se presentó a testificar en el proceso judicial. Uno de los agentes confirmó en su versión que una mujer había llegado al lugar de los hechos, “cuando ya acababan de practicar las pruebas de alcoholemia preguntándoles si había dado positivo.

Además la jueza resalta en el escrito que “no resulta lógico que una persona que acaba de tener un accidente de tráfico y espera la llegada de la Guardia Civil tome bebidas alcohólicas (...), y más inverosímil es todavía que cuando los agentes le informan de que va a ser sometido a la prueba, no les diga que bebió alcohol tras el siniestro.”

El guardia también aseguró que en ningún momento el condenado les comentó que había consumido alcohol tras el accidente, aunque no se lo preguntaron directamente. De todas formas, la Sala no considera que haya indefensión, “pues en el atestado se refleja que las pruebas de alcoholemia fueron practicadas con todas las garantías constando que el acusado fue informado de sus derechos, entre ellos, de que podía formular cuantas alegaciones u observaciones tuviese por conveniente sin que formulase alegación alguna.”

Campaña especial por las fechas navideña

Durante estas semanas de Navidad, la Dirección General de Tráfico y las autoridades piden especial precaución al volante. Son días en los que se producen muchas reuniones familiares y cenas de empresa en las que están presentes el alcohol. Por eso, por ejemplo en ciudades como Lugo, la Policía Local está realizando controles en diferentes puntos como las calles Lamas de Prado, Fonte dos Ranchos, Otero Pedrayo, Sierra de Ancares y Augas Férreas.

Según datos del cuerpo policial, en los últimos días han detectado a cinco conductores que conducían sus vehículos tras consumir bebidas alcohólicas. Uno de esos controles realizados en el casco urbano, arrojó resultados de 0,81 y 0,83 miligramos por litro (mg/L), por lo que la persona va a ser investigada por un presunto delito contra la seguridad vial.