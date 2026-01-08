El único deseo de la familia es que se haga justicia si se demuestra la culpabilidad de los investigados

Las tres hipótesis del apuñalamiento de Aarón, el adolescente muerto a la salida del instituto en Gerena

La familia del menor de 17 años natural de Aznalcóllar (Sevilla), que falleció hace un año tras ser apuñalado mortalmente a la salida del instituto de Gerena donde estudiaba, ha reclamado "justicia" en el aniversario de su muerte y ha instado a las instituciones públicas a dotar de "mayor protección y seguridad" a los menores en el entorno de los centros escolares.

"Era un chico normal, que quería jugar e ir al instituto con sus compañeros. Hoy debería haber retomado las clases, pero no se le ha permitido. Por eso, para que no vuelva a pasar, pedimos más protección y la coordinación e implicación de las fuerzas de seguridad para proteger a los menores a la salida de los centros educativos y en los entornos escolares", ha indicado la portavoz de la familia, María del Rocío Hidalgo.

Al hilo, Hidalgo ha advertido de que "en muchas ocasiones se olvida que estamos hablando de menores de edad que acuden a diario a centros educativos y que pueden llegar a sentirse desprotegidos" ante episodios como el ocurrido.

De igual forma, ha recalcado que el "único deseo" de la familia es "que se haga justicia" si se demuestra la culpabilidad de los investigados. "No pedimos nada más que, en caso de que se pruebe su responsabilidad, cumplan la condena que estime la ley", ha añadido.

Dos personas detenidas por la muerte del joven

A raíz de los acontecimientos, fueron detenidos dos jóvenes mayores de edad. Tras decretar el ingreso de ambos en prisión provisional, comunicada y sin fianza, se celebró una comparecencia en la que la Fiscalía decidió atribuir a ambos investigados, el presunto autor del crimen y el coautor, un presunto delito de asesinato, solicitando además una batería de diligencias, tal y como enmarcó el abogado Agustín Martínez Becerra, que representa al joven de 19 años vecino de El Castillo de las Guardas considerado presunto autor material del apuñalamiento.

Además, dos menores fueron citados ante la Fiscalía porque, supuestamente, habrían acompañado a los adultos en la huida posterior. Por otro lado, la portavoz ha remarcado el agradecimiento de la familia respecto a la ciudadanía, que se ha "volcado con el caso con muchísimo apoyo en persona y en redes sociales", misma vez que ha destacado el "respeto" de los medios de comunicación en la cobertura informativa.

Convocan una concentración y una misa en recuerdo del joven

El Ayuntamiento de Aznalcóllar (Sevilla) ha convocado este jueves, 8 de enero, una concentración y una solemne misa en recuerdo del vecino del municipio.

El alcalde, Juan José Fernández (IU), que en su momento se mostró crítico con la Justicia al considerar que el responsable "no podía estar suelto para hacer lo que ha hecho" dado que, según aseguraba, tenía sobre sí "denuncias" y "juicios pendientes", ha destacado que la jornada constituye "un día de recuerdo y de memoria" para el municipio.

Fernández ha descrito al joven como una persona "sociable y cercana", "muy apreciada por sus amigos, profesores y compañeros", y ha lamentado que "le arrebataran la vida de forma injusta".

Es más, ha apelado a la necesidad de que cualquier indicio de violencia o conflicto sea comunicado "a personas de confianza". "El recuerdo debe servir para reforzar la responsabilidad colectiva y evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse", ha concluido.

El joven se dirigía a casa cuando fue agredido

Desde el 112 se recibía en el momento de los hechos un aviso sobre las 14:35 horas respecto a un joven que necesitaba asistencia médica urgente, al haber sido agredido y estar inconsciente en las inmediaciones del instituto de Gerena, siendo movilizado un helicóptero del 061 y dotaciones de la Policía Local y la Guardia Civil.

La agresión mortal se originó en la zona próxima al centro educativo, donde aparcan los autobuses, justo al terminar las clases y salir la comunidad educativa del instituto. El joven, de hecho, se disponía a subir al autobús con destino a su hogar en Aznalcóllar.

El subinspector jefe de la Policía Local de Gerena, Francisco Benítez, confirmaba al respecto que un equipo de este cuerpo junto con agentes de la Guardia Civil encontró el arma blanca utilizada en el crimen en una calle de la localidad, pesando especialmente el papel de los testigos presenciales para identificar al presunto autor del crimen.