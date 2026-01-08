Un terremoto de magnitud 4,1 se siente en varios municipios de la costa malagueña

Agencia EFE 08 ENE 2026 - 20:55h.

Un terremoto de magnitud 4,1 con epicentro en el oeste del mar de Alborán

No se han reportado daños personales o materiales por este movimiento

Un terremoto de magnitud 4,1 con epicentro en el oeste del mar de Alborán se ha sentido este jueves en varios municipios de la costa de Málaga, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

No se han reportado daños personales o materiales por este movimiento, que se ha producido a las 18:32 horas.

El seísmo, de latitud 35.75 grados norte y longitud 4.61 grados oeste, ha tenido una profundidad de 24 kilómetros