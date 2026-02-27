Los audios filtrados revelan revelan cómo el comisario abusaba de su autoridad con una subalterna

La reacción del sindicato mayoritario de la Policía a los audios del comisario Emilio de la Calle: "Es algo habitual"

Compartir







Un nuevo acoso laboral y sexual, sacude a los mandos de la Policía Nacional. La voz del comisario Emilio de la Calle revela la violencia verbal de las agresiones contra una subordinada en la embajada española en Nueva Delhi (India), según los audios filtrados por El País. En las grabaciones se le escucha amenazar a la mujer, que trabajaba bajo su mando a la que llamaba: "Vaga”, “mentirosa”, “lerda”, “gilipollas”, “retrasada mental”.

PUEDE INTERESARTE Interior revisará el protocolo de acoso sexual de la Policía para saber por qué la víctima del DAO no lo usó

El Comisario Emilio de la Calle, fue destituido de su puesto en la embajada de España en la capital de la India, en abril de 2025, y un mes después, Interior lo suspendió de empleo y sueldo tras recibir una denuncia de su subordinada. La agente llegó destinada a la India en julio de 2024 con expectativas laborales que fueron arrasadas por el acoso que sufrió por parte de su jefe.

La mujer ha denunciado al mando policial con el que trabajaba a solas, en la oficina de la Consejería, según los documentos que tiene la Audiencia Nacional sobre la mesa bajo investigación por presunto acoso laboral y sexual. Ha aportado los audios que comenzó a grabar pocos meses después de acceder a su puesto al constatar el clima de terror al que Emilio de la Calle la sometía bajo amenazas y ofensas.

“Eres mi personal operativo de la Policía. Antes de pensar en ti, tienes que pensar en mí”. “Te voy a apretar, que te va a salir sangre”, “ayer te tuve que mandar a callar a voces porque me estabas tocando los cojones”, según revela la denuncia, que relata horas de gritos de su mando por cualquier motivo: desde redactar un correo de una manera que consideraba incorrecta, un signo de puntuación que faltaba en una nota informativa o por otra razón que llegaba a llamarla: "Vaga”, “mentirosa”, “lerda”, “gilipollas”, “retrasada mental”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La denuncia asegura que la presión y el control sobre la mujer que ejercía Emilio de la Calle, conocido por sus compañeros como 'El lagartijo' , fue pasando del plano laboral al personal. La forzó para que contratara a la misma empleada doméstica que tenía él en su casa, a la que obligaba a contarle qué hacía su subordinada.