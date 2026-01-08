Un hombre muere sentado en la butaca del salón junto a sus dos perros al inhalar humo en su casa de Mallorca

El cadáver del hombre y de los dos animales han sido hallados por un vecino de la zona, que ha dado la alarma.

Los perros no le abandonaron y estaban tumbados a su lado.

Compartir







La escena es tan trágica como emotiva. Es la imagen de un hombre fallecido sentado en la butaca de su casa y a su lado, echados, sus dos perros. Todos muertos por inhalación de humo en una casa de campo de Mallorca. Los perros no le abandonaron y estaban tumbados a su lado. Una mala combustión en su domicilio, una casa de campo de Petra, pudo ser la causa de las muertes, según las primeras investigaciones adelantadas por el Diario de Mallorca. El cadáver del hombre y de los dos animales han sido hallados por un vecino de la zona, que ha dado la alarma. Todo apunta a una muerte accidental.

Al lugar se han desplazado rápidamente una ambulancia, así como dotaciones de los Bombers de Mallorca y una patrulla de la Guardia Civil. Los bomberos han comprobado que la vivienda estaba llena de monóxido de carbono y la han ventilado. Los sanitarios no han podido hacer nada por el hombre, que al parecer llevaba muerto varias horas.

La Guardia Civil y los bomberos han comprobado que el gas que ha causado la muerte del hombre y los dos animales podría provenir de distintos elementos, tanto una estufa de butano como una chimenea o un generador. La Guardia Civil se encarga de la investigación, aunque todos los indicios apuntan a que se ha tratado de un accidente.