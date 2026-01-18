Redacción Andalucía Agencia EFE 18 ENE 2026 - 19:35h.

El suceso ocurrió antes de las 12:10 horas cuando el hombre practicaba senderismo

Los bomberos hallaron el cuerpo de la víctima varios metros río abajo debido al fuerte caudal

MálagaTrágico accidente en el puente colgante que hay instalado en el municipio de Gaucín (Málaga). Un hombre de 47 años e invidente se cayó desde ahí al barranco este 17 de enero.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, que participaron en las labores de rescate del cuerpo ya sin vida del varón. Se precipitó poco antes de las 12:10 horas, cuando el 112 recibió el aviso.

Una llamada alertó a emergencias de la desaparición del senderista, que estaba con más personas realizando una ruta por el Cañón de Las Buitreras. Después de caer, no lo veían abajo.

Varios metros río abajo por el fuerte caudal

En el momento del incidente, sus compañeros no pudieron sujetarlo. Inmediatamente se activó un operativo de búsqueda y localización del cadáver, en el que trabajaron agentes del GREIM de Álora.

También acudieron efectivos de bomberos, sanitarios y Policía Local de Cortes de la Frontera. Al final, los equipos hallaron al hombre ya fallecido a una distancia de varios metros en el río Guadiaro.

El fuerte caudal fluvial lo había desplazado desde el punto en el que se produjo la caída en un entorno idóneo para el senderismo de altura. El camino que atraviesa El Colmenar, el Charco del Moro y Las Buitreras es de dificultad moderada.