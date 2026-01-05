Los servicios de emergencia localizaron a la víctima con un traumatismo craneoencefálico

El hombre había salido a pasear, como hacía de manera habitual, por la senda que discurre entre la zona de La Foz y Les Maces

Un hombre ha muerto tras caer por un talud mientras paseaba por una senda en el concejo asturiano de Morcín, en la zona central del Principado, según ha informado el Servicio de Emergencias de Asturias.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió este domingo, sobre las 21:50 horas, el aviso de la familia de un hombre que alertaba de que había salido a pasear, como hacía de manera habitual por la senda que discurre entre la zona de La Foz y Les Maces, y no había regresado a casa.

Se movilizó entonces al jefe de Bomberos de la zona centro, a efectivos de los parques de Mieres, Proaza y La Morgal, al Grupo de Rescate, a la Unidad Canina y a la Unidad de Drones.

Una vez en la zona comenzó la búsqueda del hombre y a las 23:56 horas se informó de que se le había localizado tras caer por un talud y que presentaba un traumatismo craneoencefálico.

De inmediato se iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada del equipo sanitario de la UVI Móvil de Oviedo activada por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) aunque finalmente nada se pudo hacer por salvarle la vida.