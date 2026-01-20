El suceso se ha producido a las 10:36 horas en el IES Miguel de Cervantes de la calle Manzana en Sevilla
Los estudiantes "de diversificación" sufren principalmente "contusiones o hinchazones" en manos y piernas
SevillaCinco alumnos de unos 15 años han resultado heridos de carácter leve tras caer el techo de un aula en el IES Miguel de Cervantes de Sevilla capital, después de que uno lanzara una silla.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del 112 y de la Consejería de Educación. El aviso se registró sobre las 10:36 horas de este 20 de enero, cuando había estudiantes dentro de la clase.
Varios testigos han alertado del desprendimiento del material de escayola en una segunda planta del centro educativo ubicado en la calle Manzana, en el barrio de la Macarena.
Los afectados sufren contusiones o hinchazones
El suceso ha tenido lugar en un aula de diversificación, "destinada a atender necesidades particulares" de los alumnos, tal y como han precisado fuentes de la Consejería de Educación.
Los afectados han sido trasladados al Hospital Universitario Virgen Macarena, principalmente con contusiones o hinchazones en manos y piernas, según las mismas fuentes.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los servicios sanitarios del 061, así como de la Policía Local, la Policía Nacional y los Bomberos para retirar los elementos caídos y revisar la seguridad del inmueble.