Rescatadas cinco personas tras el derrumbe de un muro en una vivienda de Jerez en Cádiz

El colapso del muro impidió la salida de tres mujeres y dos hombres que tuvieron que ser rescatados.

Rescatan a un hombre que llevaba tres días sin poder moverse en una cala de Níjar, Almería

Compartir







Cinco personas han sido rescatadas este martes por los bomberos del Consorcio de Cádiz tras el derrumbe del muro de carga exterior de una vivienda en Jerez de la Frontera donde habían quedado atrapadas.

Según ha informado el Consorcio, el suceso se produjo en un patio de vecinos de un inmueble de la calle Martín Fernández en Jerez, donde el colapso del muro impidió la salida de tres mujeres y dos hombres, que quedaron bloqueados por la acumulación de escombros.

PUEDE INTERESARTE La taberna de Pablo Iglesias denuncia el ataque de un individuo al local y la agresión a uno de sus empleados

Dos de los afectados tuvieron que ser evacuados en camilla debido a su movilidad reducida y a la dificultad para abandonar el inmueble.

Los bomberos aseguraron la zona y facilitaron la evacuación de los ocupantes, mientras los técnicos municipales realizaban una inspección de la estructura.

Tras su evaluación, se ordenó el desalojo y el precinto tanto de la vivienda afectada como de otra colindante, por riesgo para la seguridad.

En el operativo participaron diez efectivos del parque de bomberos de Jerez, con cinco vehículos, entre ellos una autobomba urbana pesada, una autobomba rural, un vehículo de rescate ligero y dos vehículos de mando.