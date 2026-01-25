Al frente de la plataforma está el abogado José Luis Orta Prieto

Renfe confirma que tuvo conocimiento del accidente del Alvia en Adamuz "inmediatamente de que se produjera"

HuelvaEl abogado onubense José Luis Orta Prieto ha creado este sábado en Huelva una plataforma para atender informativamente a los onubenses afectados y familiares por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ocurrido el pasado domingo, 18 de enero, y que se saldó con un total de 45 fallecidos y más de un centenar de heridos.

Según ha informado el responsable de esta iniciativa en un comunicado, dicha plataforma busca canalizar las actuaciones judiciales de los onubenses afectados por el trágico suceso de Adamuz, donde se vio implicado el tren Alvia en su trayecto, Madrid-Huelva.

Unificar a los afectados

A través de esta iniciativa, tanto los familiares de los fallecidos, como los numerosos heridos, física y psicológicamente, han decidido unificar en una sola voz, la exigencia de responsabilidades civiles y penales derivadas de la accidente con personación directa en los Juzgados de Montoro (Córdoba).

Por su parte, el propio responsable de la plataforma ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que esta idea ha sido impulsada debido a la demanda de clientes de la provincia que se encuentran afectados tras el accidente y para que les sirva como "una hoja de ruta" y que se sientan orientados ante esta situación.

"Esta idea sirve para poder orientarles y asesorarles, decirles que lo que tienen que hacer es personarse en Montoro, intentar unificar los criterios y pelear a nivel de responsabilidad civil y penal con este tema. Entonces, lo que he hecho ha sido la plataforma sobre todo a nivel informativo; en el caso de que hubiera mucha gente con el paso del tiempo, sería una asociación", ha detallado Orta.

Asimismo, el abogado onubense ha indicado que esta iniciativa no tiene ningún matiz político, sino exclusivamente informativo y legal. "Ahora en Montoro están avanzando bastante con los informes periciales y demás, están aportando la instrucción del juzgado y lo que hay que hacer es estar ya dentro para intervenir en qué se hace, qué no se hace, qué pruebas de hacer", ha desarrollado el letrado, añadiendo que, en una semana, "el porcentaje judicial va muy rápido, por eso los afectados tienen que estar informados, saber como moverse y para tener una guía de cómo actuar".

José Luis Orta Prieto destaca por sus más de 30 años de ejercicio profesional y recorrido judicial, entre otros, con la Asociación bebés robados de Huelva 2012-2024, ciudad con mayor número de imputados sobre la trama de bebés robados en España, o el atropello mortal y múltiple en Gibraleón con la mayor condena de conformidad en la historia judicial de España, 18 años de prisión.

Los afectados por el accidente tienen un año para pedir indemnizaciones a los seguros

Los afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) tienen, por lo general, un año para comenzar a reclamar las indemnizaciones a los seguros, tanto el obligatorio para viajeros como por responsabilidad civil, según indica el socio de Maio Legal, Ángel Vallejo.

Vallejo explica que el cómputo de este plazo comienza desde la fecha del accidente, aunque, en caso de lesiones, puede comenzar cuando las secuelas se hayan estabilizado.

No obstante, señala que este periodo es general, puesto que en algunos casos, el plazo para iniciar las reclamaciones puede extenderse hasta los cinco años.