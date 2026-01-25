El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado al ministro de Transportes, Óscar Puente

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado al Gobierno de mentir y "ocultar información" sobre el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y ha exigido la dimisión inmediata del ministro de Transporte, Óscar Puente.

Tellado ha asegurado que el Gobierno ha ocultado una información "que solo Puente y su equipo tenían" respecto al descarrilamiento del Iryo, refiriéndose a una información publicada por el diario 'El Mundo' en la que se afirma que el tramo de la vía provocó el descarrilamiento del Iryo era una sección en la que se habían ensamblado materiales nuevos con elementos del año 1989.

"Óscar Puente se ha pasado toda la semana repitiendo hasta la saciedad que la vía Madrid-Andalucía había sido completamente renovada con una inversión de 700 millones de euros. Hoy sabemos que Óscar Puente mintió", ha añadido en una rueda de prensa en la sede del PP.

Así, ha asegurado que "mentir así, a la cara de los españoles, invalida a Óscar Puente para continuar al frente de este ministerio ni un minuto más", al tiempo que tachado al ministro de ser "un bulo" ya que, según él, Puente "ha hablado de renovación completa de la vía cuando lo que hoy recoge 'El Mundo' es una renovación parcial".

Oriol Junqueras también pide su dimisión

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, por la sitaución de Rodalies, que mantiene su servicio suspendido este domingo.

Así lo ha dicho en rueda de prensa desde la sede de la formación, donde ha afirmado que se constata que Puente y Paneque "han dimitido de sus obligaciones y sus funciones porque están más pendientes de encontrar excusas puntuales que de afrontar el problema en toda su magnitud".

"A efectos prácticos ya están dimitidos, también deberían dimitir en aspectos formales", ha sentenciado.

Sánchez alaba a Puente por "dar la cara desde el primer momento" en la gestión del accidente de Adamuz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado al ministro de Transportes, Óscar Puente, en su gestión del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que han fallecido 45 personas, y ha destacado la "respuesta unitaria, leal y eficaz" del Ejecutivo ante esta tragedia.

"Está gestionando y dando la cara desde el primer momento de esta tragedia. Esa es la diferencia entre unos y otros. Desgraciadamente en la vida las tragedias suceden, pero no es igual cómo se responde a esas tragedias. Y este Gobierno ha respondido poniendo a las víctimas en el centro de sus prioridades, con empatía, con eficacia, con transparencia y con unidad", ha afirmado el presidente del Gobierno en un acto de campaña en Huesca junto con Pilar Alegría.

Sánchez ha arrancado su intervención acordándose de las víctimas y las familias de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Barcelona.