782 roturas en las vías desde 2020: la de Adamuz no hizo saltar ni la alarma amarilla

Ninguna de esas protuberancias llegó al nivel amarillo que obliga a limitar la velocidad o al nivel rojo que conlleva una parada de emergencia.

Última hora de los accidentes de trenes en España| El Gobierno cesa a dos altos cargos de Renfe y Adif en Rodalies

Parece ya claro, así lo señala el informe preliminar, que precisamente una fisura, una rotura de la vía fue la causa de la tragedia. Estas fisuras están siendo habituales en los últimos tiempos en la red ferroviaria. De hecho desde 2020 se han contabilizado 782 roturas. Aunque las consecuencias nunca habían sido tan trágicas. Solo en 2024 hubo 135 roturas de carril, , lo que viene a ser una cada tres días, mientras que en 2023 hubo 201.

Esas fisuras obligan a reducir la velocidad de manera temporal en algunos tramos hasta que se sustituye la pieza afectada. En los últimos días ha ocurrido en puntos de la Madrid y Sevilla, Madrid-Barcelona y entre Madrid y Valencia. Sin embargo, esas fisuras pueden no llegar al nivel de alarma y eso es precisamente lo que ocurrió la tarde del descarrilamiento en Adamuz.

Los medidores de los trenes que circularon previamente por el tramo del accidente registraron una alteración de la vía a las 17:40. Esa alteración creció a las 18:01 y alcanzó su pico a las 19:09.

Ninguna de esas protuberancias llegó al nivel amarillo que obliga a limitar la velocidad o al nivel rojo que conlleva una parada de emergencia. Pero media hora después de ese pico el tren Iryo descarriló.