Javi, el jugador de Granada que se recupera tras caer desplomado en la pista: "Está hecho de otra pasta"

Javi, jugador del CD Futsalhendín, cayó desplomado durante un partido, pero felizmente se ha recuperado del percance.

Muere un futbolista de 27 años en pleno partido: se desplomó en el campo tras sufrir una parada cardiorrespiratoria

Esta vez no hemos tenido que llorar a un nuevo joven muerto en un campo de fútbol. Es lo que se temió con Javi, jugador del CD Futsalhendín que cayó desplomado durante un partido y tuvo que ser evacuado a un centro sanitario

Su propio club ha dado en redes la buena noticia tras horas de angustia. "Desde el momento en que nuestro jugador Javi, capitán del Cadete Autonómico, cayó desplomado en la pista, el corazón de toda la familia Futsalhendín se nos encogió. Fueron momentos muy duros, de preocupación y silencio", señalan en su comunicado en Instragram, que ilustran con una foto de Javi recuperado.

"Pero si algo define a Javi es su garra, fortaleza y espíritu de lucha. Nuestro Guerrero vuelve a demostrar que está hecho de otra pasta. Javi está de alta y ya está en casa. Seguimos a tu lado en cada paso del camino. Esta es tu casa, tu familia, y aquí te esperamos con los brazos abiertos. Fuerza Javi. Estamos contigo. Cumplimos sueños formando personas", concluye el comunicado.

Eso sí, por un tiempo, Javi se verá obligado a estar alejado del deporte para y volver más fuerte que nunca. Seguro que a la vista de su fuerza, lo hará.