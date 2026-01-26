Rocío Amaro 26 ENE 2026 - 04:30h.

Un deportista del municipio malagueño de Nerja ha viralizado en redes sociales su experiencia llevando a cabo un triatlón dentro de un jacuzzi

El innovador entrenamiento permite nadar, pedalear y correr a la temperatura ideal durante todo el año

Compartir







MálagaLa pasión por el deporte y la creatividad pueden dar lugar a los retos más insólitos. José Cánovas, triatleta y kayakista de 51 años con una carrera llena de campeonatos, ha encontrado un nuevo espacio para entrenar. No uno cualquiera, sino un jacuzzi de lujo donde es posible completar un triatlón completo sin salir del agua. El vídeo que compartió en sus redes se ha viralizado rápidamente, acumulando miles de reproducciones y mostrando una forma más que curiosa de hacer deporte dentro de una bañera llena de burbujas.

El jacuzzi, que mide cinco metros de largo por dos y medio de ancho, está equipado con nado a contracorriente, bicicleta acuática y cinta de correr, además de altavoces y conectividad Bluetooth. Cánovas lo define como un entorno donde se puede entrenar todo el año y con la temperatura exacta que él prefiere, a 33 grados: "Me la han puesto con el agua calentita, que es como a mí me gusta", dice en el video donde pone a prueba el invento. Además, este tipo de práctica tiene la ventaja de reducir el impacto en las articulaciones, algo especialmente valioso para quienes buscan eficiencia sin riesgos.

En el vídeo, Cánovas comienza con la natación a contracorriente, explicando que, aunque la distancia se mide por tiempo, la sensación es de entrenar de verdad. El paso a la bicicleta acuática es casi inmediato, "la transición aquí es muy sencilla", asegura. Pedalear en el agua y sentir la resistencia del jacuzzi hace que el movimiento se asemeje a ir sobre ruedas a gran velocidad: "Aquí parece que voy a 50 kilómetros por hora de verdad". Con todo, el triatleta disfruta de la transición sin perder ni un instante de intensidad.

PUEDE INTERESARTE Detienen en Málaga a una madre cuyo bebé de 4 meses dio positivo en cannabis

Ejercicio y relajación en un mismo espacio

Finalmente, sube a la cinta de correr integrada en el jacuzzi, donde el calor del agua y la resistencia del entorno hacen que cada zancada se sienta más potente y eficiente que en un entrenamiento convencional: "Correr aquí yo creo que te pone fuerte, porque es más eficiente", comenta sobre la cinta. "Es como cualquier máquina de correr pero a 33 grados", concluye.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cánovas ha descrito la experiencia como "un triatlón completo". En el jacuzzi en cuestión se puede nadar, pedalear y correr dentro de un mismo espacio, con el añadido del confort que proporciona. Porque tras finalizar, se queda unos minutos relajándose entre burbujas, mostrando que el deporte de intensidad no está reñido con la idea de pasar un momento placentero.

El jacuzzi, comercializado por "@pool_spas_nerja" y disponible en toda España, parte de un precio de 18.900 euros según el modelo y equipamiento, pero ofrece más que un simple lujo, ya que proporciona un espacio donde entrenar con seguridad, mantener la forma y disfrutar del deporte con menos impacto y mayor comodidad, según ha comprobado Cánovas.