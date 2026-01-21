Rocío Amaro 21 ENE 2026 - 11:00h.

Entre octubre y febrero, el sol se despide más tarde en Ayamonte que en cualquier otro punto de la España peninsular; un fenómeno medido científicamente que ha convertido sus atardeceres sobre el Guadiana en un rasgo identitario y en un reclamo turístico

Una jornada divulgativa impulsada por la Diputación de Huelva ha puesto en valor este hito dentro del proyecto europeo Atlantic Sunset, que vincula ciencia, paisaje y desarrollo sostenible en el arco atlántico

HuelvaEn Ayamonte (Huelva), el final del día se vive de una manera particular. Cuando la luz empieza a inclinarse sobre el río Guadiana y la desembocadura se tiñe de tonos dorados y rojizos, el tiempo parece ralentizarse. Vecinos y visitantes buscan la orilla, el paseo ribereño o cualquier punto elevado desde el que mirar cómo el Atlántico devuelve reflejos únicos. No es casualidad que artistas y pintores hayan encontrado aquí una inspiración constante ni que, desde hace años, se hable de estas puestas de sol como unas de las más bellas del país.

Ahora, además, ese sentir popular tiene respaldo científico. Ayamonte ha sido identificada como el lugar donde se produce el último atardecer de la España peninsular entre los meses de octubre y febrero. No es una metáfora ni una licencia poética, sino que lo determinan la latitud y la longitud del municipio, que hacen que el sol se oculte aquí unos minutos más tarde que en cualquier otro punto del territorio continental durante ese periodo del año.

Un proyecto europeo interesado en los atardeceres de la Costa de la Luz

Este reconocimiento ha sido el eje de una jornada divulgativa celebrada en el paseo ayuntamiento, a orillas del Guadiana, dentro del proyecto europeo Atlantic Sunset, promovido por la Diputación de Huelva en el marco del programa Interreg Espacio Atlántico. El acto ha servido para descubrir un panel divulgativo permanente, con una gran imagen interpretativa y una placa explicativa, que señala los principales puntos desde los que observar el atardecer en el municipio y contextualiza este fenómeno dentro de una red atlántica de enclaves singulares.

Durante la jornada, el presidente de la Diputación, David Toscano, ha subrayado que Huelva es "la tierra con más horas de sol al año, la auténtica Costa de la Luz", una afirmación que, según ha señalado, el proyecto Atlantic Sunset ha refrendado con datos y estudios científicos. Para Toscano, la instalación de este panel no pretende explicar algo desconocido para los ayamontinos, sino "invitar a mirar con más atención y recordar que existen lugares donde el día no se va deprisa".

El proyecto ha identificado aquellos puntos del arco atlántico europeo donde el atardecer resulta más duradero e intenso, lugares en los que la luz se resiste a desaparecer. Ayamonte se integra así en un mapa que conecta la ciudad fronteriza con otros enclaves como el cabo de San Vicente o la Costa da Morte, donde el cabo Touriñán tomará el relevo como último atardecer peninsular a mediados de febrero.

Potenciar el interés turístico del municipio onubense

En el acto han participado también el alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández; el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Manuel Correa; la presidenta de la Cámara Municipal de Castro Marim, Filomena Sintra; el investigador del proyecto, el físico José María Martín Olalla, y la catedrática de la Universidad de Huelva M. Carmen Núñez, además de representantes institucionales y vecinos.

Martín Olalla ha explicado que Atlantic Sunset juega con las variaciones estacionales para localizar puntos singulares de la geografía europea y situarlos en relación entre sí. En ese contexto, Ayamonte forma parte de una red exclusiva que busca potenciar su interés turístico y cultural desde el conocimiento científico.

La imagen del Guadiana en directo durante las 24 horas

Por su parte, el alcalde ha señalado que este reconocimiento refuerza una forma de turismo sostenible, especialmente en los meses de invierno, basada en la contemplación y no en la masificación. Además, ha anunciado la instalación de una cámara en el antiguo edificio de aduanas que emitirá en directo, las 24 horas, la imagen del Guadiana con la puesta de sol de frente, accesible vía streaming.

El proyecto Atlantic Sunset, financiado con más de un millón de euros y liderado por la Fundación CEER Galicia–Norte de Portugal, cuenta con la participación de universidades y entidades de España, Portugal, Francia e Irlanda. Su objetivo es convertir algo tan cotidiano como un atardecer en un recurso cultural, científico y territorial. En Ayamonte, ese instante final del día ya tiene nombre propio y un lugar destacado en el mapa europeo.