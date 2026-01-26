Rocío Amaro 26 ENE 2026 - 07:30h.

La Universidad de Granada invita a hablantes nativos de español con audición normal a participar en un estudio sobre inteligibilidad y esfuerzo auditivo con frases ruidosas

El proyecto, que cuenta con la colaboración internacional de Noruega e Irlanda, ofrece una compensación económica a los participantes por su tiempo

GranadaLa Universidad de Granada ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía para participar en un estudio que evalúa el rendimiento de sistemas de realce del habla mediante la inteligibilidad y el esfuerzo auditivo. La investigación, que se estará desarrollando hasta finales de febrero de 2026, busca hablantes nativos de español con audición normal para probar cómo diferentes sistemas basados en redes neuronales mejoran la comprensión de frases en entornos ruidosos.

Los participantes escucharán frases ruidosas a través de un test diseñado para medir su capacidad de reconocer palabras y frases completas. La duración del experimento, que se llevará a cabo en el Centro de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la UGR (CETIC-UGR), es inferior a una hora. Como agradecimiento por su colaboración, cada participante recibirá 10 euros.

El proyecto está dirigido por Iván López Espejo, de la Universidad de Granada, y cuenta con la colaboración de SINTEF, de Noruega, y de la profesora Naomi Harte, del Trinity College de Dublín, Irlanda, lo que aporta una dimensión internacional al estudio y refuerza la rigurosidad científica del mismo.

Las tecnologías pueden ayudar en medio del ruido

El objetivo principal es evaluar cómo las tecnologías de realce del habla pueden mejorar la inteligibilidad en situaciones con ruido, un reto cotidiano para muchas personas, y medir el esfuerzo auditivo requerido para comprender las frases. Según los investigadores, este tipo de sistemas tiene potencial para aplicarse en audífonos, asistentes de voz y otros dispositivos de comunicación, facilitando la vida diaria en entornos acústicamente complejos.

La Universidad de Granada anima a cualquier persona interesada que cumpla los requisitos a inscribirse y participar en este estudio pionero, destacando la importancia de probar los sistemas con hablantes reales para obtener resultados válidos y fiables.