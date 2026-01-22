Rocío Amaro 22 ENE 2026 - 13:36h.

La comparsa "Los Mariposas" dedica un pasodoble a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, un homenaje sentido que conmocionó al público

Con apenas días para preparar la letra, logró emocionar con una narrativa intensa que refleja el horror vivido y la solidaridad ciudadana

Compartir







HuelvaAnoche, en el Gran Teatro Falla de Cádiz, la respiración se contuvo por unos minutos. Era de esperar. La comparsa "Los Mariposas", llegada desde Punta Umbría (Huelva), regaló un pasodoble dedicado a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido apenas unos días antes. Una letras casi improvisada que abordó la tragedia con crudeza, evocando el miedo y la confusión de aquella "noche más dura del invierno", destacando también la solidaridad que se vivió en medio del desastre.

La letra comienza describiendo la caída de la tarde, cargada de un peso que nadie podía ignorar: "Se nos cayó la tarde con su manto oscuro, los hierros eran puros, los llantos, también. Se nos cayó la tarde y el peso infinito del miedo y los gritos". Unos versos en los que resuena la desesperación por un accidente que ha cambiado la vida de cientos de personas y ha dejado a Huelva como la provincia más golpeada.

La copla sigue, acercando al público al drama vivido: "Se nos cayó la tarde, no puedo moverme, no encuentran a mi gente, me siento caer". Imágenes que reflejan la impotencia de quienes veían cómo sus seres queridos quedaban atrapados, la sensación de no poder intervenir y la angustia provocaba todo. La letra narra luego a la niña de Punta Umbría, perdida entre los vagones: "Una chiquilla perdida andando va por las vías, la niña es de Punta Umbría, se la llevan". Una estampa que resume el dolor del municipio costero, donde cinco vecinos fallecieron y donde toda la localidad conoce directa o indirectamente a las víctimas.

"El pueblo salva al pueblo"

El pasodoble no solo retrata el horror; también recoge la solidaridad y la ayuda de todos los que no dudaron en acercarse al lugar de la tragedia: "Él es quien me dio el consuelo, quien me levantó del suelo". La copla reconoce a quienes ayudaron a los heridos, recordando que, en medio del desastre, siempre surge un poco de luz. Y cierra con un lema que ya se ha convertido en un mantra colectivo: "Adamuz grita de nuevo en España, es el pueblo quien salva al pueblo".

Punta Umbría, un municipio de 16.000 habitantes, es el más castigado por la tragedia. Entre los fallecidos hay vecinos conocidos, o la familia cuya hija de seis años sobrevivió, que reside en Aljaraque, a pocos kilómetros. La provincia de Huelva ha perdido a 28 habitantes en el accidente, y el impacto sigue muy presente. La letra del pasodoble muestra es dolor, la cercanía de la pérdida y la conciencia de que cualquiera podría haber estado en ese tren.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una letra hecha en poco tiempo y en medio del dolor

La actuación fue la última de la noche en el Falla. Aunque los miembros de la comparsa tuvieron poco tiempo para aprenderse la letra y enfrentarse a su carga emocional, lograron transmitir la intensidad de cada palabra. El público respondió con un aplauso largo y emocionado, reconociendo el esfuerzo por lo que se cantaba, debido a la cercanía del suceso para la provincia onubense.

La comparsa "Los Mariposas" pertenece a la Peña Los Futuristas y regresa al Falla tras un año de ausencia. La propuesta escénica gira en torno a la metamorfosis de la mariposa, símbolo de crecimiento personal y libertad, pero en esta ocasión, la fuerza del pasodoble vino de la letra misma. José Manuel Soto López, conocido del carnaval onubense, figura en la autoría de la copla, hecha con clara sensibilidad artística y con la urgencia de recordar lo ocurrido en Adamuz.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Este pasodoble es la primera letra que se dedica a la tragedia sobre las tablas del Gran Teatro Falla. Viene de un pueblo profundamente afectado, de un lugar donde el dolor es cercano y palpable.