El colegio de Sandra Peña ha emitido un comunicado a los familiares de los alumnos defendiendo a los profesores

Suspenden temporalmente el expediente del caso de Sandra Peña a la espera de las conclusiones de la Fiscalía

La familia de Sandra Peña, la niña de 14 años que se quitó la vida hace unos meses tras sufrir acoso escolar, presentó una querella contra el colegio Irlandesas de Loreto, en Sevilla, donde estudiaba la menor. En ella, acusaban al centro de tres delitos, entre ellos, de homicidio.

La Fundación Educativa Mary Ward, titular del colegio concertado, ha emitido un comunicado a las familias donde defiende al centro y a todos los profesores que trataron con Sandra Peña, considerando las acusaciones como “injustas”. “La fundación se siente en la responsabilidad de manifestar públicamente su apoyo y confianza en los profesores a los que se les atribuye conductas penales.

De la misma manera, han rechazado estas acusaciones contra los profesores y contra el propio colegio. “Las acusaciones no responden a la realidad de lo acontecido, y, por tanto, no son juntas”, añaden. Este comunicado ha sido enviado a los familiares de los alumnos del colegio, con motivo de aclarar y defender a los profesores de los hechos expuestos en la querella presentada por la familia de Sandra Peña en relación con el acoso que estuvo sufriendo la menor.

Sobre las medidas adoptadas ante el caso de acoso

Además, han aclarado el procedimiento que se inició al tener conocimiento de “la posible situación de vulnerabilidad” en la que se encontraba la menor fallecida. “Se actuó con diligencias y se adoptaron todas las medidas que se contemplan en los protocolos”.

Entre esas medidas, medios locales como ‘El Diario Sevilla’, especifican que constaba la comunicación periódica con un profesional externo y que el claustro de Secundaria estaba al tanto del protocolo tomado, que también conllevaba la designación de docentes como figuras de apoyo y asesoramiento, para que los padres pudiesen solicitar una derivación a los servicios de salud mental.

En cuanto a la investigación, la fundación afirma “seguir colaborando con la Justicia y con las autoridades educativas”. “Los hechos nos han sumido en el dolor y en la conmoción por la muerte de nuestra alumna, cuya memoria y recuerdo pervivirá siempre con nosotros”.