Maitena Berrueco 17 MAR 2026 - 04:30h.

ELA, LAB, STEILAS, HIRU y ETXALDE llaman a la huelga para exigir un Salario Mínimo Interprofesional de 1.500 euros

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Vitoria-GasteizEuskadi vive esta semana un panorama laboral convulso, con los trabajadores de Tubos Reunidos en huelga indefinida, los médicos de nuevo esta semana de huelga y otras protestas, como la de los jardineros de Vitoria que han parado este lunes para exigir la readmisión de un compañero y que su despido sea calificado como nulo.

En este escenario, los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde han convocado este martes 17 de marzo una huelga general para exigir un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para Euskadi. Reivindican un SMI de 1.500 euros mensuales en 14 pagas y que su actualización anual se decida en los parlamentos vasco y navarro, y no en Madrid. Muy lejos de los 1.221 euros brutos al mes del salario mínimo actual en España. “El día 17, a las trabajadoras y trabajadores nos corresponde vaciar los centros de trabajo y llenar las calles”, claman desde LAB.

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“Con el sueldo que tengo ahora, durante el curso escolar no llegamos a fin de mes”; “No llego a fin de mes ningún mes”; “Ando recortando todo el año: alimentos, luz, teléfono… Recortar para sobrevivir”; “Ruego todo el año que no haya imprevistos, que no se nos averíe un electrodoméstico”. Son algunos de los testimonios de trabajadores que denuncian “la precariedad de salarios y de las condiciones laborales”, puntualizan desde el sindicato ELA.

La huelga general de este 17 de marzo, ha arrancado a las 00:00 horas y se prolongará hasta las 24:00 horas, bajo el lema ‘Gutxieneko soldata hemen erabaki. SMI 1.500 €. Mejorar salarios para repartir la riqueza’.

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La mayoría sindical vasca respalda la convocatoria de huelga con el apoyo de los sindicatos nacionalistas y de la que se han descolgado UGT y CCOO que no secundan el paro, porque creen que la vía para conseguir un SMI propio en Euskadi debe ser la negociación colectiva.

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Servicios mínimos

El Gobierno Vasco, ha establecido que los servicios mínimos de transporte sean del 30%. Asimismo, se prioriza la hora punta (algunos servicios comienzan incluso antes de la hora del inicio de huelga) y los trayectos que tengan conexiones con hospitales. En carreteras, permanecerán abiertas el 20% de las gasolineras.

En el ámbito sanitario, los hospitales funcionarán como un festivo, salvo en los servicios de urgencias, diálisis y oncología que lo harán sin sufrir alteraciones. En la atención primaria, trabajará el personal que habitualmente lo hace un sábado. Por su parte, en el servicio de Emergencias y Pac se garantiza el 100% del servicio, incluido el teléfono de emergencias SOS-Deiak.

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En cuanto al personal de de residencias de mayores, se mantendrá al menos al 50%. Habrá refuerzos en horas de comida y en centros de grandes dependientes se aumentará al 70 por ciento.

En la educación, todos los centros permanecerán abiertos con presencia mínima de equipo directivo y profesorado. En administración y justicia, se atenderán únicamente los servicios esenciales y actuaciones urgentes.

Las centrales sindicales que apoyan la huelga general, como ELA denuncian que “la riqueza que se produce (y toda la produce la clase trabajadora), cada vez una parte menor se destina a los salarios. Y cada vez, una parte más grande de la tarta se la quedan los empresarios, en forma de beneficios”. Así, las consecuencias sociales que se producen son “graves”: Una de cada cinco personas, alrededor de 600.000 personas en Euskadi y Navarra, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone 137.758 personas más que en 2008. Y la brecha es muy concreta: son las personas migradas, la juventud y las mujeres quienes padecen de forma más intensa sus efectos.