Malena Guerra 16 MAR 2026 - 21:55h.

Informativos Telecinco ha tenido acceso al sumario del caso, en el que se desprende cómo la UCO llevaba investigando a los hermanos más de un año

La estrategia definitiva de la UCO que delató a los detenidos en el crimen de Francisca Cadenas: "Los dejaron libres para ver qué hacían"

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En Hornachos, Badajoz, continúa la conmoción entre los vecinos tras el hallazgo de los restos de Francisca Cadenas, nueve años después de su desaparición, en la casa de los dos hermanos investigados. Este lunes se ha sabido que la Guardia Civil llevaba más de un año investigando a los presuntos autores.

Los investigadores tenían colocados micrófonos en su coche y en su casa. También les pusieron nerviosos dejándoles notas anónimas. La UCO entró al patio trasero de la vivienda y descubrió que la habían enterrado debajo de unas macetas, bajo el suelo que lucía un color distinto. Todo esto después de matarla por estrangulamiento y a golpes, tal y como asegura la autopsia de unos huesos que cortaron para descuartizar el cuerpo.

En octubre de 2024 la UCO consigue autorización judicial para poner micrófonos en los vehículos de los dos hermanos. Primero el de Juli, en junio de 2025 en el de Lolo. Después, en la vivienda. Diseñan una estrategia para que hablen entre ellos. Carteles de búsqueda de Francisca que dejan en la puerta de su casa y en el salpicadero de los vehículos.

"La obsesión sexual que tenía Julián por Francisca"

Los hermanos comienzan a ponerse nerviosos; comentan la "obsesión sexual que tenía Julián por Francisca", tal y como recoge el auto de prisión. Según se desprende del mismo, el juez sitúa a los dos hermanos juntos antes del asesinato. "Manuel llegó mas tarde a la casa, pero es evidente que conoce elementos del momento de la muerte y hace afirmaciones sobre las partes íntimas de la víctima", recoge el auto.

A principios de marzo, la UCO aumenta la presión. Les comunican su condición de investigados y ellos "intentan destruir los móviles que usaban entonces, los tiran a la basura". La semana pasada les toman declaración, pero los dejan libres.

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Están acorralados y uno de ellos habla solo en su vehículo. "No la vais a encontrar". "Me preocupa el rincón", dice el otro. Se refiere al rincón en el patio donde la enterraron. El juez describe la "particular violencia desencadenada". Son fracturas en el cráneo, la cara, la laringe o las costillas. Lesiones antes de morir. También hace referencia al hallazgo del cuerpo descuartizado "con bridas en las muñecas y amordazada". Elementos de retención que contradicen la versión del autor confeso, el hermano pequeño, que hable de un golpe súbito.