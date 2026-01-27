Detenidos cuatro tripulantes de una narcolancha que dispararon a la Guardia Civil en el Guadalquivir

Los agentes fueron sorprendidos por disparos por lo que respondieron con disparos intimidatorios

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en una operación contra el narcotráfico en el río Guadalquivir, en esta ocasión en el caño denominado Brazo de la Torre, en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla).

Los hechos se produjeron el pasado sábado, cuando se localizaron varias embarcaciones semirrígidas y se produjo un tiroteo cuando sus ocupantes fueron sorprendidos por los agentes.

Según el comunicado difundido este martes por la Guardia Civil, los integrantes de esas lanchas "buscaban, al parecer, refugio por las inclemencias meteorológicas", de modo que se activó un operativo con la intervención del Servicio Aéreo junto con el GAR para su interceptación.

Los agentes fueron sorprendidos por disparos desde una de las embarcaciones, por lo que los guardias civiles respondieron al fuego con disparos intimidatorios, añade el comunicado. También destaca que si bien la actuación finalizó sin heridos por armas de fuego, tres componentes del GAR fueron atendidos por lesiones de carácter leve como consecuencia de las actuaciones.