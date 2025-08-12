Redacción Andalucía 12 AGO 2025 - 14:06h.

Larga persecución por mar para interceptar una narcolancha con 860 kilos de hachís en Cádiz

A las 4:30 horas, fue detectada una embarcación con 21 fardos que pretendían dejar en la desembocadura del Guadalquivir

CádizUna intensa y larguísima persecución marítima de hasta seis horas dio sus frutos al final para evitar la entrada de 860 kilos de hachís por el sur de la provincia de Cádiz. Como resultado hubo siete detenidos.

Así lo ha comunicado la Guardia Civil, que sigue en su lucha contra el narcotr�áfico, llegando incluso a descubrimientos tan sorprendentes como la 'narcogasolinera' flotante en aguas gaditanas precisamente.

En uno de los últimos operativos, los agentes del Servicio Marítimo detectaron una embarcación el 10 de agosto a las 4:30 horas de la madrugada. En total, transportaba 21 fardos de droga.

Navegaba a alta velocidad, como suele ser habitual, pero la patrulla inició el seguimiento para interceptarla, ya que el objetivo de los tripulantes era descargar la mercancía en la desembocadura del río Guadalquivir.

Es decir, en la localidad de Sanlúcar de Barrameda. La acción de los efectivos se prolongó hasta dar alcance a la narcolancha, cuyos ocupantes se percataron de la presencia de la Benemérita de forma sorpresiva.

Maniobras evasivas y temerarias en el mar

Tal y como destaca el Instituto Armado, los sospechosos que huían de los agentes estuvieron realizando maniobras evasivas y temerarias en el mar, interponiéndose en varias ocasiones entre la patrullera y otros barcos.

Además, mientras escapaban iban soltando al agua los paquetes de hachís que llevaban. La persecución a escasa distancia acabó ya a las 10 horas, a decenas de millas de la costa andaluza.

