El buque fue abordado en el Atlántico por agentes de grupo de operaciones especiales de la Policía

El cartel de Sinaloa y sus trucos para ocultar la droga: lo último, un Popeye gigante

Compartir







El carguero apresado por la Policía y la Armada Española a 535 kilómetros de Canarias con la colaboración de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) transportaba el mayor alijo de cocaína aprehendido hasta la fecha en el mar por las fuerzas de seguridad europeas: 9.994 kilos.

Según han informado este lunes en el puerto de Santa Cruz de Tenerife los responsables de la operación, el buque United S, de bandera de Camerún, fue abordado en el Atlántico por agentes de grupo de operaciones especiales de la Policía, los GEO, que detuvieron a sus trece tripulantes: siete indios, cuatro turcos y dos serbios.

PUEDE INTERESARTE El Departamento de Justicia de EEUU se retracta de la acusación de que Maduro liderase el llamado Cártel de los Soles

Los dos últimos iban como garantía de que la cocaína llegara a su destino, y uno de ellos estaba armado, ha precisado a pie de puerto el comandante Alberto Morales, jefe de la brigada central de estupefacientes de la Policía Nacional.

Es la incautación más grande en el mar desde 1999

Las autoridades han hecho hincapié en la relevancia de la denominada operación 'Marea Blanca', no solo por la cantidad de droga intervenida, casi 10 toneladas, lo que supone la mayor aprehensión de cocaína en alta mar desde 1999, cuando se intervino el buque Tammsaare que transportaba 7.500 kilos de cocaína en su proa.

PUEDE INTERESARTE Desarticulan un grupo que introducía hachís en el sur de España desde Marruecos con helicópteros

Sino también porque la mercancía se la iban a repartir distintas organizaciones que estaban dispuestas a recogerla en el mar, lo que precipitó el abordaje del buque United S, que supuestamente transportaba un cargamento de sal desde Brasil con destino a un puerto en Turquía, desde donde había partido meses atrás.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De hecho parte de la cocaína, aproximadamente una tonelada repartida en 37 fardos situados en la zona de estribor, estaba dispuesta para su descarga inmediata. El resto de la cocaína estaba almacenada en una de las dos bodegas de las que dispone la embarcación, donde los fardos iban intercalados entre líneas de cargamento de sal.

El buque estuvo sin combustible y a la deriva durante casi 12 horas

La operación entrañó una dificultad añadida, dado que el buque se quedó sin combustible y permaneció a la deriva casi 12 horas, por lo que tuvo que ser remolcado hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife, según ha explicado el subdelegado del Gobierno en la provincia, Jesús Javier Plata.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La investigación, coordinada y dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y por el Juzgado Central de Instrucción número 4, se centró en una organización internacional dedicada, supuestamente, a la exportación de "ingentes cantidades" de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, señala la Policía en un comunicado.

Esta operación supone "un golpe contundente" a las redes criminales internacionales dedicadas al tráfico marítimo de cocaína y "demuestra la eficacia de la cooperación policial internacional" en la lucha contra el narcotráfico global, ahonda la Policía Nacional.

No obstante, han colaborado en la misma la DEA de Estados Unidos, la NCA de Reino Unido, la Policía Federal de Brasil y el Centro de Coordinación Marítima Antinarcóticos en Lisboa, además de autoridades de Francia.