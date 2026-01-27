Su figura, muy querida en el ámbito deportivo y universitario, ha generado una gran conmoción en Málaga

El baloncesto de Málaga atraviesa un momento de profunda tristeza tras conocerse el fallecimiento de José Cárdenas, conocido popularmente como ‘Kiwi’, a los 54 años. La noticia ha causado una fuerte conmoción en el entorno deportivo local, donde era una figura muy querida y respetada.

Según ha informado 'Diario Sur' Cárdenas desarrolló una intensa trayectoria vinculada tanto al ámbito académico como al deportivo. Ejercía como docente en la Universidad de Málaga, especializado en Psicología del Deporte, y colaboraba habitualmente con la Federación Andaluza de Baloncesto, participando en la formación de entrenadores.

Su relación con la canasta comenzó desde joven y se consolidó durante cuatro temporadas en la cantera del Unicaja, antes de formar parte del equipo universitario de la UMA

La Federación Andaluza de Baloncesto se ha sumado a las muestras de condolencia por el fallecimiento de José Cárdenas

Más adelante continuó ligado al baloncesto desde el banquillo, asumiendo responsabilidades como seleccionador provincial, al frente del combinado malagueño femenino infantil en 1994. En los últimos años entrenaba al equipo de veteranas del PASEK, en el que también participa su esposa, Ofelia, jugadora igualmente vinculada al baloncesto máster y al Unicaja.

Lejos de abandonar la práctica deportiva, José Cárdenas siguió compitiendo activamente. Formaba parte del Unicaja Máster +50 y del Cocodrilos Team, uno de los equipos más reconocidos de la liga provincial para mayores de 35 años.

El deporte, además, ha sido una constante en su familia: sus hijas Lucía e Irene juegan al baloncesto, mientras que su hijo Nacho practica fútbol

Quienes compartieron vestuario, banquillo o aulas con él coinciden en destacar su trato cercano, carácter amable y permanente disposición a ayudar, cualidades que han dejado una huella imborrable en la comunidad deportiva malagueña.

Sus restos mortales se encuentran en la tanatosala número 7 de Parcemasa, y la fecha y hora del funeral se comunicarán próximamente.