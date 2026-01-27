"Tengo esas señales de alerta todo el tiempo, ya sea la pérdida reciente de un amigo, una lesión o relaciones que ya no funcionan"

De Penélope Cruz y Dua Lipa a Nicole Kidman: el desfile de Chanel en la Semana de la Moda de París, en fotos

Compartir







El actor australiano Chris Hemsworth, de 42 años, ha explicado este martes que recibe "señales de alerta todo el tiempo", incluido su riesgo de desarrollar alzheimer, que le hacen consciente "de la fragilidad de todo", circunstancia que al mismo tiempo le genera una mayor gratitud y aprecio por su presente.

El artista está de visita en Madrid junto a Elsa Pataky, la actriz española con la que está casado, y que también estaba esta mañana en el céntrico edificio madrileño de Metrópolis donde se ha presentado a la prensa la película 'Ruta de escape', dirigida por el británico Bart Layton, que se estrena el 13 de febrero.

PUEDE INTERESARTE La reina Letizia protagoniza una espontánea anécdota con el equipo de seguridad de Zarzuela: el momento

El protagonista de la saga 'Thor' anunció en 2022 en un documental que tiene predisposición genética al alzheimer, una enfermedad que su padre ha empezado a padecer recientemente

Una noticia muy impactante que el actor matiza: "No era una especie de presentación definitiva. Era solo una señal de alerta", ha dicho preguntado por si su modo de actuar desde entonces se ha podido ver influido de algún modo por esta circunstancia de salud.

Pero sí ha admitido que ahora ve la vida de otro modo y tiene "una mayor conciencia de la fragilidad de todo". "Tengo esas señales de alerta todo el tiempo, ya sea la pérdida reciente de un amigo, una lesión o relaciones que ya no funcionan"

Y, eso, junto con lo que mencionas, supongo que te lleva a un gran sentimiento de gratitud y aprecio por este pequeño espacio ahora mismo", ha añadido

Para Hemsworth, en todo caso, esta preferencia por vivir el presente y "no estar demasiado centrado en un año, diez años después, porque antes de que te des cuenta has llegado a ese punto", probablemente "tenga menos que ver" con su genética que "con este punto" de su vida y "la combinación de muchísimas experiencias".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Personajes en transición en mitad de la vida

Un punto de inflexión a mitad de la existencia que también vive de alguna manera su personaje en la película 'Ruta de escape', en la que hace el papel de un escurridizo ladrón cuyos atracos de alto riesgo tienen desconcertada a la policía.

De este rol de antihéroe le atrajo, sobre todo, "su cierta ambigüedad moral". "Hay una expectativa de quién creía que era en la primera página, y luego un desenlace muy diferente al final. Y creo que eso es lo que uno busca. Quieres sorprenderte", ha añadido.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En realidad, todos los personajes de este thriller de acción basado en el relato 'Código 101' de Don Winslow, incluido en 'Rotos' (2020), están "en un punto de quiebra", ha destacado el actor, que comparte cartel con figuras como Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Halle Berry, Jennifer Jason Leigh y Nick Nolte.

"La existencia que han vivido simplemente no encaja, y entonces empiezan a traspasar los límites y es necesario que ocurra una especie de muerte del antiguo yo. Y puede ser bastante drástico", ha remarcado

A su juicio, todos ellos muestran que "la personificación de tu yo y tu identidad se ha forjado por las expectativas sociales, la religión, la crianza, ya sea que hayas nacido en una familia adinerada o en la pobreza", y así "la personalidad y el tipo de persona que eres se han construido por fuerzas externas".