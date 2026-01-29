Familiares de la fallecida habían denunciado horas antes su desaparición en un cuartel de la Guardia Civil y a través de las redes sociales

La Guardia Civil aguarda al resultado de la autopsia, clave para la investigación de la causa de su muerte

GranadaAgentes de la Guardia Civil investigan la muerte de una mujer de 62 años que ha sido hallada en una acequia de agua de Castell de Ferro, en Granada, por causas que se desconocen.

Su cuerpo sin vida fue hallado pasadas las 21:30 horas del miércoles por sus propios familiares, que horas antes habían denunciado en el cuartel de la Guardia Civil y a través de redes sociales su desaparición. Se encontraba en una acequia de entrada de agua situada junto a la rambla del Sotillo en Castell de Ferro.

Tras estos hechos, la Guardia Civil investiga ahora las circunstancias que rodean a su fallecimiento, para lo cual será clave la autopsia, que tras el traslado de su cuerpo sin vida al Instituto de Medicina Legal y Forensede Granada, determinará la causa de la muerte.

Tras lo ocurrido, la alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, Antonia María Antequera, ha señalado a EFE que ha conocido el suceso, tanto de la desaparición como de la muerte, a través de redes sociales esta noche.