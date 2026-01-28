Ingresa en un centro de menores el joven detenido por el crimen en un bus de Castelldefels

Internado en un centro de menores el joven de 16 años detenido por un homicidio en Castelldefels

Un menor mata a un hombre en Castelldefels y se entrega en el Aeropuerto de El Prat

Compartir







Internamiento en un centro de menores para el joven de 16 años detenido por la muerte de un hombre en Castelldefels. El juez de menores de Barcelona ha adoptado esta medida tras su arresto por un presunto delito de homicidio ocurrido el pasado mes de julio.

La agresión tuvo lugar en la madrugada del 18 de julio dentro de un autobús urbano nocturno, donde se produjo una pelea con arma blanca.

La víctima resultó herida de gravedad y falleció al día siguiente en el Hospital de Bellvitge

El menor fue arrestado el pasado 26 de enero en el aeropuerto de El Prat, cuando regresaba a España tras haber huido del país después de los hechos. La investigación llevó a emitir una orden europea de detención para localizarlo.

Según fuentes policiales, el joven abandonó España inmediatamente tras el apuñalamiento, lo que activó los mecanismos internacionales de búsqueda y captura

Por su parte, la defensa sostiene que actuó en legítima defensa, al considerar que el menor fue agredido previamente por dos adultos y que reaccionó para proteger su integridad física.