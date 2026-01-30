El desagüe del pantano se hará "a razón de 3.000 litros por segundo"

GranadaLos Ayuntamientos de Cenes de la Vega y Quéntar (Granada) han pedido "precaución" a los vecinos ante el desembalse de la presa de Quéntar.

El consistorio de Quéntar informa a través de sus redes sociales de que el desagüe del pantano se hará "a razón de 3.000 litros por segundo".

Recomienda extremar la precaución al acercarse al río y no aproximarse al cauce si no es necesario. Además, en caso de observar cualquier situación de riesgo pide a los vecinos que contacten inmediatamente con los servicios de emergencia (112).

En el mismo sentido se pronuncia el Ayuntamiento de Cenes de la Vega, que pide "precaución" a sus vecinos ante este desembalse tras las lluvias de los últimos días.