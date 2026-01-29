El cauce del Guadalete se mantiene en torno a los 5,5 metros de altura, pero se prevé que suba en las próximas horas
Jaén mantiene el aviso rojo por lluvias y fuertes rachas de viento este jueves
El temporal Kristin se ha alejado de España dejando su marca en las calles y ríos: el temporal de nieve y lluvia continuará en los próximos días, aunque con las rutinas alteradas en Andalucía, donde una docena de centros educativos, en Cádiz, se mantendrán cerrados sin dar clases por las condiciones climáticas adversas, pero desde primera hora se ha evacuado de forma preventiva la zona entorno al río Guadalete, en Jerez por el riesgo de crecida e inundación en la zona.
El tráfico y la movilidad resultarán afectadas este jueves, por el mal tiempo, en una segunda parte de lo que se ha vivido en casi toda la península el día anterior. La Dirección General de Tráfico ha informado a las 9.00 de este jueves que son un total de 71 carreteras afectadas, 19 de ellas cerradas totalmente a la circulación y otras 21 que requieren el uso obligatorio de cadenas o presentan restricciones severas, aunque ninguna de ellas en la red principal.
Baja el nivel del río Gévora, en Badajoz, cuyo caudal obligó al desalojo de 350 vecinos
El nivel del río Gévora, en Badajoz, cuyo incremento de caudal -junto al del Zapatón y Caya- había obligado este miércoles a evacuar unos 350 vecinos de las pedanías de Valdebótoa y Gévora, pero en las últimas horas registra un progresivo descenso.
El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, lo ha informado en sus redes: "Baja poco a poco el nivel del Gévora y mantenemos atención en el Caya", ha escrito en sus redes sociales. El río Gévora, afluente del Guadiana, este miércoles alcanzó los 3,80 metros, casi el triple del que ofrecía antes de la llegada de la borrasca Kristin.
La Comunidad de Madrid mantiene el dispositivo de vialidad invernal
La Comunidad de Madrid mantiene activo el dispositivo de vialidad invernal para garantizar la seguridad en la red viaria, con un operativo de profesionales y camiones quitanieves. Toda la red de carreteras se encuentra despejada y los puertos de montaña permanecen abiertos al tráfico, según han informado desde el Gobierno regional en un comunicado.
El puerto de Algeciras, en Cádiz, reanuda el tráfico marítimo, tras dos días cerrado por la borrasca
El puerto de Algeciras (Cádiz) ha reanudado este jueves sus comunicaciones marítimas después de mantenerse dos días sin actividad como consecuencia del impacto de la borrasca Kristin en el Estrecho de Gibraltar, según han informado fuentes de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA).
Las comunicaciones se han restablecido a partir de las 6.00 horas de este jueves en la línea que une los puertos de Algeciras y Tánger, y a partir de las 8.00 horas en la conexión con Ceuta.
Murcia y Almería sufrirán vientos de hasta 100 kilómetros por hora
El viento es otro fenómeno meteorológico que ha obligado a emitir avisos en numerosas comunidades. Asturias, Murcia y Galicia están en alerta naranja por oleaje, mala mar y viento.
- En nivel amarillo: Aragón y Cataluña, por viento y Baleares, Canarias, Cantabria, País Vasco, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por temporal marítimo.
- El aviso para Castilla-La Mancha es por viento y lluvia, y en la Comunidad Valenciana por viento y temporal marítimo.
- En alerta naranja: Murcia, donde soplarán rachas de hasta 100 kilómetros por hora en el noroeste y en zonas de Almería como el valle del Almanzora y los Vélez.
- En Guadix y Baza (Granada) y en Nacimiento y Campo de Tabernas (Almería), también están en alerta naranja.
Evacuan las zonas en torno al río Guadalete en Jerez de la Frontera por la crecida que se prevé en las próximas horas
La crecida del río Guadalete a su paso por Jerez de la Frontera, Cádiz, ha obligado a realizar desalojos preventivos en varias zonas, después de que el cauce se haya mantenido durante esta noche en torno a los 5,5 metros de altura y se prevé una subida en las próximas horas, en las que podría alcanzar el nivel rojo.
Fuentes municipales han informado que mantienen bajo vigilancia la evolución del río ante la previsión de nuevas aportaciones de agua, lo que ha llevado a activar medidas preventivas en enclaves susceptibles de inundación.
Estas son las comunidades en alerta por lluvias, viento y oleaje: con cuatro en nivel naranja
Doce comunidades autónomas están este jueves en alerta por lluvia, viento y/o temporal marítimo. Se encuentran en nivel naranja, con riesgo importante, Andalucía, Asturias, Galicia y Murcia, a causa de las inclemencias del tiempo.
Las rachas de viento serán muy fuertes en el extremo noroeste peninsular, litorales del Cantábrico, Estrecho, Alborán, montañas del centro y sur y en amplias zonas del tercio oriental. Serán probables las precipitaciones persistentes en zonas de sierra del sureste peninsular.
La DGT alerta de más de un centenar de carreteras afectadas por el temporal de lluvia y nieve
El temporal de nieve y lluvia que azota la península mantiene este jueves un total de 136 carreteras afectadas, 58 de ellas cerradas totalmente a la circulación, mientras que otras 28 requieren el uso obligatorio de cadenas o presentan restricciones severas, según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico a las 05:30 horas.
En la red principal, la nieve y el hielo condicionan el tránsito con precaución bajo nivel verde en autovías como la AP-6 entre Las Eras y Gudillos (km 40 al 58), la N-6 entre Tablada y Gudillos (km 52 al 58), la A-52 en diversos sectores de Zamora y Ourense (km 49 al 180), la A-66 entre El Cubo de Tierra del Vino y El Soto (km 309 al 343) y la A-23 en Huesca entre Nueno y Lanave (km 374 al 394).