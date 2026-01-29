Baja el nivel del río Gévora, en Badajoz, cuyo caudal obligó al desalojo de 350 vecinos

Zoe Armenteros 29 ENE 2026 - 08:31h.

El cauce del Guadalete se mantiene en torno a los 5,5 metros de altura, pero se prevé que suba en las próximas horas

Jaén mantiene el aviso rojo por lluvias y fuertes rachas de viento este jueves

El temporal Kristin se ha alejado de España dejando su marca en las calles y ríos: el temporal de nieve y lluvia continuará en los próximos días, aunque con las rutinas alteradas en Andalucía, donde una docena de centros educativos, en Cádiz, se mantendrán cerrados sin dar clases por las condiciones climáticas adversas, pero desde primera hora se ha evacuado de forma preventiva la zona entorno al río Guadalete, en Jerez por el riesgo de crecida e inundación en la zona.

El tráfico y la movilidad resultarán afectadas este jueves, por el mal tiempo, en una segunda parte de lo que se ha vivido en casi toda la península el día anterior. La Dirección General de Tráfico ha informado a las 9.00 de este jueves que son un total de 71 carreteras afectadas, 19 de ellas cerradas totalmente a la circulación y otras 21 que requieren el uso obligatorio de cadenas o presentan restricciones severas, aunque ninguna de ellas en la red principal.