HuescaUn joven de 25 años, natural de Zaragoza, y otro de 22, oriundo de Guadalajara, han muerto tras ser arrollados por un alud de nieve cuando practicaban esquí y snowboard junto a otras tres personas en la cara norte del pico Cibollés, en el término municipal pirenaico de Benasque, en Huesca.

La primera muerte confirmada fue la del joven zaragozano, mientras el fallecimiento del segundo se ha producido en el hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde permanecía en una UCI con hipotermia. El Gobierno de Aragón ha confirmado, finalmente, la peor de las noticias, al no poder superar la gravedad del estado en que se encontraba.

Compañeros de los dos jóvenes fallecidos por el alud dieron la voz de alarma

La voz de alerta fue dada por los compañeros de los dos jóvenes arrastrados por la nieve sobre las 12:40 horas del jueves, a través de una llamada al servicio de emergencias del 112 para dar aviso de lo ocurrido, en un punto próximo a la estación invernal de Cerler, según informa la Guardia Civil.

Tras recibir esa llamada, los especialistas de los grupos de rescate de la Guardia Civil de Benasque y de otras zonas del Pirineo desplazados a la zona junto a un perro especializado en la búsqueda de cuerpos localizaron rápidamente al joven de Guadalajara con signos de una hipotermia grave.

Después aplicarle los sanitarios de emergencias del 061 el protocolo previsto para estos casos, el joven fue trasladado en un helicóptero del Cuerpo hasta Benasque, donde fue transferido a otro medicalizado del 112 para su inmediata evacuación al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde finalmente se ha confirmado su muerte.

El otro fallecido en Benasque, localizado gracias a un perro guía

Por su parte, fue sobre las 14:00 horas, el perro guía del Greim de Benasque facilitó la localización del segundo esquiador, que fue evacuado al aparcamiento de la estación de Cerler para ser atendido por los servicios médicos.

Según las fuentes citadas, desde el momento de su rescate al joven de Zaragoza le fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), hasta que finalmente se certificó su muerte, por lo que fue trasladado a la helisuperficie de Benasque para su transferencia a los servicios funerarios.

Insisten en la prudencia en las actividades en la alta montaña ante la nueva tragedia por un alud

Tras lo ocurrido y después de una nueva tragedia por un alud, el consejero de Hacienda e Interior del Gobierno aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, ha apelado desde Benasque a la prudencia, y a revisar las previsiones meteorológicas y las condiciones de la nieve antes de practicar una actividad de riesgo.

Este alud es el quinto que se registra este invierno en el Pirineo aragonés, con siete víctimas registradas desde que se produjo, el 29 de diciembre pasado, una avalancha en el entorno del Balneario de Panticosa que provocó la muerte de tres esquiadores de travesía, los aragoneses Jorge García-Dihinx (55 años), su pareja Natalia Román (36), y el vasco Eneko Arrastua (48), los tres expertos en esta especialidad.