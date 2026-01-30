Herido un hombre de 43 años tras ser disparado en Brenes, Sevilla

Claudia Barraso 30 ENE 2026 - 19:56h.

Un hombre de 43 años ha sido herido tras recibir un disparo en Brenes, Sevilla: buscan al responsable

Un hombre de 43 años ha sido herido tras ser disparado en Brenes, Sevilla. El afectado solo presenta heridas superficiales, ya que la bala no le llegó a alcanzar directamente.

La Guardia Civil está investigando lo ocurrido y mantiene abiertas varias hipótesis. Los agentes tratan de alcanzar al autor del disparo, quien se dio a la fuga tras lo sucedido. Por el momento solo se sabe que es de nacionalidad española.

Los hechos se produjeron en torno a las diez de la noche, en la calle La Algaba. Según han confirmado algunos testigos a medios locales como ‘Diario de Sevilla’, los dos hombres mantuvieron una fuerte discusión previamente al disparo. Los motivos no han trascendido.

Tras ser disparo, el hombre acudió al centro de salud de Brenes. Una vez fue atendido los sanitarios dieron aviso a la Policía Local al tratarse de una herida de bala. El sospechoso huyó del lugar corriendo segundos después de disparar al otro hombre con el que mantuvo la discusión.

Lo que saben del sospechoso

Los agentes tratan de saber por qué los dos individuos estaban discutiendo de manera tan agresiva, los motivos por los cuales el autor decidió dispararle y, sobre todo, tratan de dar con la identidad del implicado.

Hasta el momento, tampoco ha trascendido el estado actual del herido. Aunque en primer lugar descartaron que estuviese grave, ya que especificaron que la bala rozó el costado de su torso. Los agentes no han querido compartir la identidad del herido. Del autor del disparo solo ha trascendido que es de nacionalidad española.

Después de huir, las autoridades a cargo de la investigación tratan de dar con el paradero del responsable, que se podría haber escondido en una vivienda junto a algún implicado, o podría haberse marchado de Brenes.