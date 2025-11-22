El joven estaba alterado y armado con un cuchillo dentro del domicilio familiar

Los agentes lograron estabilizarlo antes de trasladarlo en estado grave al hospital Gregorio Marañón

MadridUn joven de 18 años ha resultado herido de gravedad después de que varios agentes le dispararan en una intervención en un piso de la calle Peña de Atalaya en el madrileño barrio de Vallecas. Los hechos ocurrieron alrededor de las 16.45 de este sábado, cuando el hermano de la víctima llamó a emergencias preocupado por el comportamiento del joven, que, según el aviso, estaba alterado y armado con un cuchillo dentro del domicilio familiar, posiblemente bajo los efectos de drogas.

Cuando las patrullas municipales y nacionales llegaron al edificio, la familia ya había salido. Dentro solo quedaba el joven, muy agresivo y sin intención de colaborar. Los primeros agentes intentaron reducirlo usando pistolas táser al abrir la puerta, pero las descargas no surtieron efecto. Tras ese primer intento, el chico volvió a encerrarse y fue necesario pedir el apoyo de las Unidades de Intervención Policial (UIP), que trataron durante un buen rato de que saliera por su propio pie, según recoge ABC.

Recibió tres impactos de bala

Finalmente, los agentes decidieron entrar. Al derribar la puerta, según fuentes policiales, el joven se abalanzó sobre ellos con el cuchillo en la mano. En ese momento dispararon, al considerar que no podían detenerlo de otra forma. Recibió tres impactos: en la zona renal, en el tórax y en la cadera.

Los policías le aplicaron los primeros auxilios mientras llegaban los sanitarios del Samur, que lograron estabilizarlo antes de trasladarlo en estado grave al hospital Gregorio Marañón.