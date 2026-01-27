Claudia Barraso 27 ENE 2026 - 20:09h.

Una persona ha sido herida de gravedad tras ser disparada en un altercado que involucra a la Patrulla Fronteriza en Arizona

Agentes del ICE matan a tiros a un hombre de 37 años en Minneapolis, Estados Unidos, tras una nueva jornada de protestas

Una persona ha resultado herida de gravedad tras recibir un disparo en Arizona. Un incidente que vuelve a involucrar una Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, según ha informado una portavoz del Departamento del Sheriff del condado de Pima y ha recogido medios como ‘NBC News’.

Las autoridades todavía no han confirmado la identidad de la persona que está en estado crítico tras ser disparada con un arma de fuego en un altercado con la Patrulla Fronteriza. Los hechos han sucedido al sur del condado de Pima, sobre las siete y media de la tarde. El departamento de bomberos ha informado de que la persona herida ha sido trasladada hasta un hospital.

Tampoco hay más información sobre si alguien más resultó herido en un altercado en el que vuelve a salir el nombre de la Patrulla Fronteriza, en mitad de la polémica tras la muerte de dos personas que fueron disparadas por los agentes del ICE.

Un total de 12 personas han sido disparadas por los agentes desde septiembre

Un tiroteo que ha hecho saltar las alarmas inmediatamente dado que hace unos días los agentes acabaron con la vida de Alex Pretti, en Minneapolis. Un segundo tiroteo que se produjo apenas una semana después de la muerte de Renee Good a manos de un agente de Inmigración y Control de Aduanas.

La polémica parece no desvanecerse, sino todo lo contrario, hacerse más fuerte con los casos que van surgiendo casi a diario. En total, y según ha recogido el mismo medio, los agentes federales han disparado a 12 personas desde septiembre. A pesar de los múltiples casos y las manifestaciones y quejas que se han ido formando, el Gobierno de Donald Trump ha ido intensificando las operaciones de deportación en todo el país.